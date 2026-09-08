2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) için 2026 adayları tek tek açıklandı. 70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek. Tören, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına yapılacak. Ödülü geçen yıl erkek futbolunda Ousmane Dembele, kadın futbolunda ise Aitana Bonmati kazanmıştı. İŞTE ERKEKLERDE ADAY GÖSTERİLEN 30 FUTBOLCU Jude Bellingham Pau Cubarsi Marc Cucurella Ousmane Dembele Luis Diaz Bruno Fernandes Gabriel Magalhaes Erling Haaland Achraf Hakimi Harry Kane Khvicha Kvaratskhelia Lamine Yamal Sadio Mane Willian Pacho Marquinhos Lautaro Martinez Kylian Mbappe Nuno Mendes Lionel Messi Joao Neves Michael Olise Julian Quinones Declan Rice Rodri Fabian Ruiz William Saliba Ferran Torres Dayot Upamecano Vinicius Junior Vitinha YILIN KULÜBÜ ADAYLARI Arsenal, Bayern Münih, Bodo/Glimt, Flamengo, PSG YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany, Luis Enrique YILIN KALECİSİ ADAYLARI Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Joan Garcia (Barcelona), Edouard Mendy (Al Ahli), Emiliano Martinez (Chelsea), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (PSG), Unai Simon (Athletic Bilbao), Vozinha (Colo Colo) YILIN GENÇ OYUNCUSU ADAYLARI Kerim Alajbegovic (Juventus), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Pau Cubarsi (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Münih), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (Barcelona), Johan Manzambi (Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Warren Zaire-Emery (PSG)