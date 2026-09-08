Trend Galeri Trend Spor 2026 Ballon d'Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

2026 Ballon d'Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Son dakika haberi: France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30 kişilik aday listesi açıklandı. İşte o liste...

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Giriş Tarihi: 08.09.2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 18:24
2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...
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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) için 2026 adayları tek tek açıklandı.

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek. Tören, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına yapılacak.

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Ödülü geçen yıl erkek futbolunda Ousmane Dembele, kadın futbolunda ise Aitana Bonmati kazanmıştı.

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

İŞTE ERKEKLERDE ADAY GÖSTERİLEN 30 FUTBOLCU

Jude Bellingham

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Pau Cubarsi

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Marc Cucurella

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Ousmane Dembele

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Luis Diaz

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Bruno Fernandes

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Gabriel Magalhaes

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Erling Haaland

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Achraf Hakimi

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Harry Kane

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Khvicha Kvaratskhelia

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Lamine Yamal

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Sadio Mane

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Willian Pacho

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Marquinhos

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Lautaro Martinez

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Kylian Mbappe

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Nuno Mendes

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Lionel Messi

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Joao Neves

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Michael Olise

2026 Ballon d’Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Julian Quinones