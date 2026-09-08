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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız...

Son dakika haberi: France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30 kişilik aday listesi açıklandı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 08.09.2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 18:24