Trend Galeri Trend Spor 2026 Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

2026 Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Son dakika haberi: France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30 kişilik aday listesi açıklandı. İşte o liste...

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 10:57
2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) 2026 sahibini buluyor.

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim Pazartesi saat 21.00'de (bu akşam) Londra'da düzenlenecek. Tören, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına yapılacak.

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Ödülü geçen yıl erkek futbolunda Ousmane Dembele, kadın futbolunda ise Aitana Bonmati kazanmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

İŞTE ERKEKLERDE ADAY GÖSTERİLEN 30 FUTBOLCU

Jude Bellingham

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Pau Cubarsi

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Marc Cucurella

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Ousmane Dembele

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Luis Diaz

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Bruno Fernandes

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Gabriel Magalhaes

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Erling Haaland

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Achraf Hakimi

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Harry Kane

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Khvicha Kvaratskhelia

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Lamine Yamal

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Sadio Mane

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Willian Pacho

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Marquinhos

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Lautaro Martinez

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Kylian Mbappe

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Nuno Mendes

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Lionel Messi

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Joao Neves

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Michael Olise

2026 Ballon d’Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Julian Quinones