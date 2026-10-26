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2026 Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor! İşte 30 kişilik aday listesi...

Son dakika haberi: France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30 kişilik aday listesi açıklandı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 10:57