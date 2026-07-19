Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı'nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı'nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

2026 Dünya Kupası'nda şampiyonun kim olacağı kadar, Altın Ayakkabı'nın sahibi merak konusu. Fransız yıldız Kylian Mbappe, üçüncülük maçında ağları havalandırdı. Lionel Messi'nin formasını giydiği Arjantin'in İspanya ile oynayacağı final öncesi gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 01:24 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 02:03