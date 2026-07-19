Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı'nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı'nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

2026 Dünya Kupası'nda şampiyonun kim olacağı kadar, Altın Ayakkabı'nın sahibi merak konusu. Fransız yıldız Kylian Mbappe, üçüncülük maçında ağları havalandırdı. Lionel Messi'nin formasını giydiği Arjantin'in İspanya ile oynayacağı final öncesi gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 01:24 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 02:03
2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

2026 Dünya Kupası'nda gözler gol krallığı yarışında çevrildi. Kazananın Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olacağı dev organizasyonda son durum netlik kazandı. İşte 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında son durum…

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

28- Bukayo Saka | İngiltere | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

27- Bradley Barcola | Fransa | 3 gol

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2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

26- Ismael Saibari | Fas | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

25- Jonathan David | Kanada | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

24- Matheus Cunha | Brezilya | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

23- Elijah Just | Yeni Zelanda | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

22- Brian Brobbey | Hollanda | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

21- Yoane Wissa | Demokratik Kongo | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

20- Kai Havertz | Almanya | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

19- Raul Jimenez | Meksika | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

18- Cristiano Ronaldo | Portekiz | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

17- Folarin Balogun | Amerika Birleşik Devletleri | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

16- Charles De Ketelaere | Belçika | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

15- Cody Gakpo | Hollanda | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

14- Lautaro Martinez | Arjantin | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

13- Romelu Lukaku | Belçika | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

12- Johan Manzambi | İsviçre | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

11- Deniz Undav | Almanya | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

10- Julian Quinones | Meksika | 4 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

9- Vinicius Junior | Brezilya | 4 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

8- Ismaila Sarr | Senegal | 4 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

7- Mikel Oyarzabal | İspanya | 5 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

6- Ousmane Dembele | Fransa | 6 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı alev aldı! Altın Ayakkabı’nın sahibi Messi mi, Mbappe mi olacak?

5- Harry Kane | İngiltere | 6 gol