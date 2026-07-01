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2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

2026 Dünya Kupası grup aşamasında son hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda gol krallığı yarışına gözler çevrildi. Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane ve Lionel Messi gibi yıldızlar büyük çekişmenin içerisinde. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 01.07.2026 20:50 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 20:56