Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

2026 Dünya Kupası grup aşamasında son hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda gol krallığı yarışına gözler çevrildi. Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane ve Lionel Messi gibi yıldızlar büyük çekişmenin içerisinde. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 01.07.2026 20:50 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 20:56
2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

2026 Dünya Kupası grup aşamasında son hafta maçları oynanıyor. Dev organizasyonda takımların yanı sıra bireysel oyuncu performansları da dikkat çekiyor. 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışına gözler çevrildi ve zirvedeki isim netlik kazandı.

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

İşte 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışı ve son durum…

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

12- Julián Quiñones| Meksika | 3 gol

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2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

11- Ismael Saibari | Fas | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

10- Jonathan David | Kanada | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

9- Matheus Cunha | Brezilya | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

8- Johan Manzambi | İsviçre | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

7- Deniz Undav | Almanya | 3 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

6- Ousmane Dembele | Fransa | 4 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

5- Vinicius Junior | Brezilya | 4 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

4- Erling Haaland | Norveç | 5 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

3- Harry Kane | İngiltere | 5 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

2- Kylian Mbappe | Fransa | 6 gol

2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında büyük çekişme! İşte zirvedeki yıldızlar...

1- Lionel Messi | Arjantin | 6 gol

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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