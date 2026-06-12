Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

2026 Dünya Kupası A Grubu 1. maçında Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Maç Güney Kore'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-Gyu Oh, maça damga vururken, karşılaşmada tam 20 yıl sonra bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 07:36
2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

2026 Dünya Kupası A Grubu 1. maçında Güney Kore ile Çekya karşılaştı. Estadio Guadalajara'da oynanan maçı Güney Kore 2-1 kazandı.

2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

GÜNEY KORE ETKİLİYDİ

Güney Kore maçın büyük bölümünde etkili olan taraftı. Asya ekibi, ilk yarıda bulduğu birçok pozisyonda Çekya kalecisi Kovar'ı geçemedi.

2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

Güney Kore ikinci yarıda da etkili olsa da 59. dakikada Krejci'nin attığı golle 1-0 geriye düştü.

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2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

Baskısını yediği gol sonrası artıran Güney Kore, 67. dakikada Beom'un attığı golle eşitliği yakaladı.

2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, 69. dakikada oyuna dahil oldu. Oh, 80. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

20 YIL SONRA GOL BULDU

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Çekya, Dünya Kupası'nda 20 yıl sonra gol atmayı başardı.

2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

Beşiktaş forması giyen Hyun-Gyu Oh, 2026 Dünya Kupası'nda gol atan ilk Süper Lig oyuncusu oldu.

2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

Bu sonucun ardından Güney Kore, A Grubu'na 3 puanla başlarken, Çekya ilk maçını puansız tamamladı.

2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

Ladislav Krejci'nin kaydettiği gol

2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

Güney Kore'nin In-beom Hwang ile beraberliği yakaladığı an...

2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...

Saha kenarında yer alan FIFA Dünya Kupası maskotu taraftarları selamladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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