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2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...
2026 Dünya Kupası’nda 20 yıl sonra bir ilk yaşandı! Beşiktaş’ın yıldızı coştu, Güney Kore kazandı...
2026 Dünya Kupası A Grubu 1. maçında Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Maç Güney Kore'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-Gyu Oh, maça damga vururken, karşılaşmada tam 20 yıl sonra bir ilk yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 07:36