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2026 Dünya Kupası’nda bir rekor daha!

Dünya Kupası'nda Arjantin ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek tarihi finali MetLife Stadyumu'nda tribünden izlemek isteyen taraftarların cebinden adeta servet çıkacak.

TUNCAY KURTULUŞ
Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 09:55
2026 Dünya Kupası’nda bir rekor daha!

Resmi olarak satışı olmayan biletler yalnızca yiyecek ve içeceğin de bulunduğu ağırlama paketleriyle sunuluyor ve ikinci el piyasası da el yakıyor.

2026 Dünya Kupası’nda bir rekor daha!

En düşüğü 15 bin-17 bin dolar (705 bin TL-800 bin TL) arasında değişirken, daha üst segment seçenekler 29 bin dolardan başlayıp 57 bin dolara (1 milyon 360 bin TL-2 milyon 700 bin TL) kadar yükseliyor.

2026 Dünya Kupası’nda bir rekor daha!

Bilet bulamayan futbolseverler ise ikinci platformlarına rağbet gösteriyor. Burada 8 bin dolardan başlayıp, 35 bin dolara (376 bin TL-1 milyon 640 bin TL) kadar alıcı buluyor.

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2026 Dünya Kupası’nda bir rekor daha!

Final, tribündeki rekor bilet fiyatlarıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor.

2026 Dünya Kupası’nda bir rekor daha!

KOPYALA YAPIŞTIR!

Lionel Messi, İngiltere'yi eledikleri maç sonrası, 2022 Dünya Kupası finali için yaptığı paylaşımın metnini kopyalayarak yeniden paylaştı: "FİNALE ÇIKTIK!!!!! Bir kez daha harika bir maç çıkarmak için gücümüzü ortaya koyduk. Bu takıma inanan herkese çok teşekkürler!!! Haydi Arjantin, lanet olsun (coşkuyla söylenmiş bir tezahürat) #HepBirlikte." Kopyalanıp, tekrarlanan mesaj dün büyük ilgi gördü.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #İSPANYA #DÜNYA KUPASI #ARJANTİN