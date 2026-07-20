Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

2026 Dünya Kupası final maçında İspanya, Arjantin'i 1-0 yendi ve şampiyon oldu. Dev turnuvanın sona ermesinin ardından en fazla gol atan takımlar belli oldu. İşte o ülkeler...

Giriş Tarihi: 20.07.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 15:17