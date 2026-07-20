2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

2026 Dünya Kupası heyecanı sona erdi. İspanya, Arjantin'i Ferran Torres'in golüyle 1-0 yenerek şampiyon oldu. Dev organizasyonun sona ermesiyle birlikte en fazla gol atan takımlar merak ediliyor. İşte son durum ve zirvenin sahibi… 15- Kanada | 9 gol 14- Senegal | 10 gol 13- Meksika | 10 gol 12- İsviçre | 10 gol 11- Fas | 10 gol 10- Brezilya | 10 gol 9- Hollanda | 11 gol 8- Almanya | 11 gol 7- ABD | 11 gol 6- Norveç | 13 gol 5- İspanya | 14 gol 4- Belçika | 14 gol 3- Arjantin | 19 gol 2- İngiltere | 20 gol 1- Fransa | 20 gol