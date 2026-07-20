Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

2026 Dünya Kupası final maçında İspanya, Arjantin'i 1-0 yendi ve şampiyon oldu. Dev turnuvanın sona ermesinin ardından en fazla gol atan takımlar belli oldu. İşte o ülkeler...

Giriş Tarihi: 20.07.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 15:17
2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

2026 Dünya Kupası heyecanı sona erdi. İspanya, Arjantin'i Ferran Torres'in golüyle 1-0 yenerek şampiyon oldu. Dev organizasyonun sona ermesiyle birlikte en fazla gol atan takımlar merak ediliyor. İşte son durum ve zirvenin sahibi…

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

15- Kanada | 9 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

14- Senegal | 10 gol

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2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

13- Meksika | 10 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

12- İsviçre | 10 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

11- Fas | 10 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

10- Brezilya | 10 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

9- Hollanda | 11 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

8- Almanya | 11 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

7- ABD | 11 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

6- Norveç | 13 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

5- İspanya | 14 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

4- Belçika | 14 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

3- Arjantin | 19 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

2- İngiltere | 20 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! İşte zirvenin sahibi...

1- Fransa | 20 gol

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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