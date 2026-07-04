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2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Dev organizasyonda en çok gol atan takımlar belli oldu.

Giriş Tarihi: 04.07.2026 17:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 17:23
2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

2026 Dünya Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Dev organizasyonda en fazla gol atan takım merak konusu oldu. Dünya Kupası'nın en golcü takımlarını sizler için derledik…

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

26- Demokratik Kongo | 5 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

25- Fildişi Sahili | 5 gol

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2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

24- Kolombiya | 5 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

23- Bosna Hersek | 5 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

22- Cezayir | 5 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

21- Mısır | 6 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

20- Hırvatistan | 6 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

19- Avusturya | 6 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

18- İsveç | 7 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

17- Fas | 7 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

16- Portekiz | 8 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

15- Meksika | 8 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

14- Japonya | 8 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

13- İspanya | 8 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

12- İngiltere | 8 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

11- İsviçre | 9 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

10- Kanada | 9 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

9- Brezilya | 9 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

8- Belçika | 9 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

7- Senegal | 10 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

6- Norveç | 10 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

5- Amerika Birleşik Devletleri | 10 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

4- Hollanda | 11 gol

2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

3- Arjantin | 11 gol