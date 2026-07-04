2026 Dünya Kupası’nda en çok gol atan takımlar! Sıralamada büyük sürpriz

2026 Dünya Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Dev organizasyonda en fazla gol atan takım merak konusu oldu. Dünya Kupası'nın en golcü takımlarını sizler için derledik… 26- Demokratik Kongo | 5 gol 25- Fildişi Sahili | 5 gol 24- Kolombiya | 5 gol 23- Bosna Hersek | 5 gol 22- Cezayir | 5 gol 21- Mısır | 6 gol 20- Hırvatistan | 6 gol 19- Avusturya | 6 gol 18- İsveç | 7 gol 17- Fas | 7 gol 16- Portekiz | 8 gol 15- Meksika | 8 gol 14- Japonya | 8 gol 13- İspanya | 8 gol 12- İngiltere | 8 gol 11- İsviçre | 9 gol 10- Kanada | 9 gol 9- Brezilya | 9 gol 8- Belçika | 9 gol 7- Senegal | 10 gol 6- Norveç | 10 gol 5- Amerika Birleşik Devletleri | 10 gol 4- Hollanda | 11 gol 3- Arjantin | 11 gol 2- Almanya | 11 gol 1- Fransa | 13 gol