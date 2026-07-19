2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

2026 Dünya Kupası'nda parlayan yıldızların yanı sıra hayal kırıklığı yaratan isimler dikkat çekti. Portekiz basınından A Bola, 2026 Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamayan futbolcuların yer aldığı bir liste hazırladı. A Bola'nın hazırladığı listede 3 Türk futbolcu kendisine yer buldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan futbolcular... Fernando Muslera | Uruguay Joshua Kimmich | Almanya Josko Gvardiol | Hırvatistan Gabriel Magalhaes | Brezilya Piero Hincapie | Ekvador Federico Valverde | Uruguay Jamal Musiala | Almanya Bruno Fernandes | Portekiz Leroy Sane | Almanya Cristiano Ronaldo | Portekiz Heungmin Son | Güney Kore Manuel Neuer | Almanya Declan Rice | İngiltere Scott McTominay | İskoçya Orkun Kökçü | Türkiye Bernardo Silva | Portekiz Antoine Semenyo | Gana Kenan Yıldız | Türkiye Neymar | Brezilya Arda Güler | Türkiye Viktor Gyökeres | İsveç Jeremy Doku | Belçika Raphinha | Brezilya