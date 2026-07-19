Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

2026 Dünya Kupası'nda müthiş bir heyecan yaşandı. Dev organizasyonda hayal kırıklığı yaratan futbolcuların bir listesi hazırlandı. 3 Türk futbolcu hazırlanan listede yer aldı.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 17:52
2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

2026 Dünya Kupası'nda parlayan yıldızların yanı sıra hayal kırıklığı yaratan isimler dikkat çekti. Portekiz basınından A Bola, 2026 Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamayan futbolcuların yer aldığı bir liste hazırladı. A Bola'nın hazırladığı listede 3 Türk futbolcu kendisine yer buldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan futbolcular…

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Fernando Muslera | Uruguay

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Joshua Kimmich | Almanya

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2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Josko Gvardiol | Hırvatistan

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Gabriel Magalhaes | Brezilya

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Piero Hincapie | Ekvador

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Federico Valverde | Uruguay

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Jamal Musiala | Almanya

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Bruno Fernandes | Portekiz

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Leroy Sane | Almanya

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Cristiano Ronaldo | Portekiz

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Heungmin Son | Güney Kore

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Manuel Neuer | Almanya

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Declan Rice | İngiltere

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Scott McTominay | İskoçya

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Orkun Kökçü | Türkiye

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Bernardo Silva | Portekiz

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Antoine Semenyo | Gana

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Kenan Yıldız | Türkiye

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Neymar | Brezilya

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Arda Güler | Türkiye

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Viktor Gyökeres | İsveç

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Jeremy Doku | Belçika

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular! 3 Türk yıldız listede

Raphinha | Brezilya

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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