Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

2026 Dünya Kupası'nda alınan sonuçların ardından bazı ülkelerde teknik direktör ayrılıkları yaşandı. Dev organizasyon sonrası görevi bırakan teknik direktörler belli oldu. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 08.07.2026 15:24 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 15:25
2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

2026 Dünya Kupası'nda elenen takımlarda radikal kararlar alınmaya devam ediyor. Dev organizasyona veda eden takımların birçoğu teknik direktörü ile yollarını ayırdı. İşte Dünya Kupası'nda yaşanan teknik direktör ayrılıkları…

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Sabri Lamouchi | Tunus

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Steve Clarke | İskoçya

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2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Hong Myung-bo | Güney Kore

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Carlos Queiroz | Gana

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Jamal Sellami | Ürdün

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Miroslav Koubek | Çekya

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Marcelo Bielsa | Uruguay

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Herve Renard | Tunus

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Sebastian Beccacece | Ekvador

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Ronald Koeman | Hollanda

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Julian Nagelsmann | Almanya

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Roberto Martinez | Portekiz

2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

Zlatko Dalic | Hırvatistan

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#JULİAN NAGELSMANN #2026 DÜNYA KUPASI