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2026 Dünya Kupası’nda teknik direktör kıyımı sürüyor! İşte ayrılan son isim...

2026 Dünya Kupası'nda alınan sonuçların ardından bazı ülkelerde teknik direktör ayrılıkları yaşandı. Dev organizasyon sonrası görevi bırakan teknik direktörler belli oldu. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 08.07.2026 15:24 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 15:25