2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

2026 Dünya Kupası'nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değerleri baz alınarak hazırlanan listede Türk yıldızlar da kendilerine yer buldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 100 futbolcusu… 100- Can Uzun | Türkiye | 45 milyon euro 99- Cristian Romero | Arjantin | 45 milyon euro 98- Ibrahim Maza | Cezayir | 45 milyon euro 97- Gabriel Martinelli | Brezilya | 45 milyon euro 96- Ederson | Brezilya| 45 milyon euro 95- Malick Thiaw | Almanya | 45 milyon euro 94- Jan Paul van Hecke | Hollanda | 45 milyon euro 93- Jarell Quansah | İngiltere | 45 milyon euro 92- Angelo Stiller | Almanya | 45 milyon euro 91- Donyell Malen | Hollanda | 45 milyon euro 90- Ibrahima Konate | Fransa | 45 milyon euro 89- Joan Garcia | İspanya | 45 milyon euro 88- Noni Madueke | İngiltere | 50 milyon euro 87- Felix Nmecha | Almanya | 50 milyon euro 86- Rafael Leao | Portekiz | 50 milyon euro 85- Matheus Nunes | Portekiz | 50 milyon euro 84- Marc Cucurella | İspanya | 50 milyon euro 83- Rodri | İspanya | 50 milyon euro 82- Ferran Torres | İspanya | 50 milyon euro 81- Marcus Thuram | Fransa | 50 milyon euro 80- Maxence Lacroix | Fransa | 50 milyon euro 79- Manu Kone | Fransa | 50 milyon euro 78- Maghnes Akliouche | Fransa | 50 milyon euro 77- Tijjani Reijnders | Hollanda | 50 milyon euro 76- Micky van de Ven | Hollanda | 50 milyon euro 75- Ayyoub Bouaddi | Fas | 50 milyon euro 74- Omar Marmoush | Mısır | 50 milyon euro 73- Johan Manzambi | İsviçre | 50 milyon euro 72- Piero Hincapie | Ekvador | 50 milyon euro 71- Abdukodir Khusanov | Özbekistan | 50 milyon euro 70- Ruben Dias | Portekiz | 55 milyon euro 69- Iliman Ndiaye | Senegal | 55 milyon euro 68- Nick Woltemade | Almanya | 55 milyon euro 67- Nico Schlotterbeck | Almanya | 55 milyon euro 66- Kai Havertz | Almanya | 55 milyon euro 65- Dani Olmo | İspanya | 60 milyon euro 64- Pedro Neto | Portekiz | 60 milyon euro 63- Jules Kounde | Fransa | 60 milyon euro 62- Cody Gakpo | Hollanda | 60 milyon euro 61- Reece James | İngiltere | 60 milyon euro 60- Harry Kane | İngiltere | 60 milyon euro 59- Rayan | Brezilya | 60 milyon euro 58- Luka Vuskovic | Hırvatistan | 60 milyon euro 57- Anthony Gordon | İngiltere | 65 milyon euro 56- Viktor Gyökeres | İsveç | 65 milyon euro 55- Eberechi Eze | İngiltere | 65 milyon euro 54- Martin Odegaard | Norveç | 65 milyon euro 53- Igor Thiago | Brezilya | 65 milyon euro 52- Luis Diaz | Kolombiya | 70 milyon euro 51- Dayot Upamecano | Fransa | 70 milyon euro 50- Aurelien Tchouameni | Fransa | 70 milyon euro 49- Bradley Barcola | Fransa | 70 milyon euro 48- Josko Gvardiol | Hırvatistan | 70 milyon euro 47- Kobbie Mainoo | İngiltere | 70 milyon euro 46- Nico O'Reilly | İngiltere | 70 milyon euro 45- Marc Guehi | İngiltere | 70 milyon euro 44- Bruno Guimaraes | Brezilya | 70 milyon euro 43- Raphinha | Brezilya | 70 milyon euro 42- Alexis Mac Allister | Arjantin | 70 milyon euro 41- Martin Zubimendi | İspanya | 75 milyon euro 40- Elliot Anderson | İngiltere | 75 milyon euro 39- Kenan Yıldız | Türkiye | 75 milyon euro 38- Jeremy Doku | Belçika | 75 milyon euro 37- Matheus Cunha | Brezilya | 75 milyon euro 36- Gabriel | Brezilya| 75 milyon euro 35- Nuno Mendes | Portekiz | 80 milyon euro 34- Pau Cubarsi | İspanya | 80 milyon euro 33- Warren Zaire Emery | Fransa | 80 milyon euro 32- Ryan Gravenberch | Hollanda | 80 milyon euro 31- Antoine Semenyo | Gana | 80 milyon euro 30- Achraf Hakimi | Fas | 80 milyon euro 29- Nico Paz | Arjantin | 80 milyon euro 28- Willian Pacho | Ekvador | 80 milyon euro 27- Alexander Isak | İsveç | 85 milyon euro 26- Lautaro Martinez | Arjantin | 85 milyon euro 25- Rayan Cherki | Fransa | 90 milyon euro 24- Yan Diomande | Fildişi Sahili | 90 milyon euro 23- Morgan Rogers | İngiltere | 90 milyon euro 22- Arda Güler | Türkiye | 90 milyon euro 21- Aleksandar Pavlovic | Almanya | 90 milyon euro 20- Enzo Fernandez | Arjantin | 90 milyon euro 19- Federico Valverde | Uruguay | 90 milyon euro 18- Ousmane Dembele | Fransa | 100 milyon euro 17- William Saliba | Fransa | 100 milyon euro 16- Florian Wirtz | Almanya | 100 milyon euro 15- Jamal Musiala | Almanya | 100 milyon euro 14- Moises Caicedo | Ekvador | 100 milyon euro 13- Julian Alvarez | Arjantin | 100 milyon euro 12- Bukayo Saka | İngiltere | 110 milyon euro 11- Desire Doue | Fransa | 120 milyon euro 10- Declan Rice | İngiltere | 120 milyon euro 9- Jude Bellingham | İngiltere | 130 milyon euro 8- Joao Neves | Portekiz | 140 milyon euro 7- Vitinha | Portekiz | 140 milyon euro 6- Vinicius Junior | Brezilya | 140 milyon euro 5- Pedri | İspanya | 150 milyon euro 4- Michael Olise | Fransa | 150 milyon euro 3- Kylian Mbappe | Fransa | 180 milyon euro 2- Lamine Yamal | İspanya | 200 milyon euro 1- Erling Haaland | Norveç | 200 milyon euro