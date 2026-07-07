Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları heyecanı yaşanırken dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Dev organizasyonun en değerli 100 futbolcusu belli oldu. Listedeki Türk yıldızlar netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 18:12 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 18:23
2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

2026 Dünya Kupası'nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değerleri baz alınarak hazırlanan listede Türk yıldızlar da kendilerine yer buldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 100 futbolcusu…

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

100- Can Uzun | Türkiye | 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

99- Cristian Romero | Arjantin | 45 milyon euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

98- Ibrahim Maza | Cezayir | 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

97- Gabriel Martinelli | Brezilya | 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

96- Ederson | Brezilya| 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

95- Malick Thiaw | Almanya | 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

94- Jan Paul van Hecke | Hollanda | 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

93- Jarell Quansah | İngiltere | 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

92- Angelo Stiller | Almanya | 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

91- Donyell Malen | Hollanda | 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

90- Ibrahima Konate | Fransa | 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

89- Joan Garcia | İspanya | 45 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

88- Noni Madueke | İngiltere | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

87- Felix Nmecha | Almanya | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

86- Rafael Leao | Portekiz | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

85- Matheus Nunes | Portekiz | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

84- Marc Cucurella | İspanya | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

83- Rodri | İspanya | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

82- Ferran Torres | İspanya | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

81- Marcus Thuram | Fransa | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

80- Maxence Lacroix | Fransa | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

79- Manu Kone | Fransa | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

78- Maghnes Akliouche | Fransa | 50 milyon euro

2026 Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu! İşte listedeki Türk yıldızlar

77- Tijjani Reijnders | Hollanda | 50 milyon euro