Trend Galeri Trend Spor 5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Yapay zeka uygulaması ChatGPT, dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusunu açıkladı. Dikkat çeken listede 5 Türk futbolcu yer aldı. Galatasaray'dan Rafael Leao da en yakışıklılar arasında gösterildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 16.11.2026 17:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 17:21
5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu listesi yapay zeka tarafından hazırlandı. Yapay zeka uygulaması ChatGPT tarafından hazırlanan listede dikkat çeken isimler de kendisine yer buldu. İşte dünyanın en yakışıklı 35 aktif futbolcusu…

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Cristiano Ronaldo

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Neymar

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Paulo Dybala

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Olivier Giroud

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Antoine Griezmann

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Kylian Mbappe

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Jude Bellingham

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Erling Haaland

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Mason Mount

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Declan Rice

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Federico Chiesa

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Theo Hernandez

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Achraf Hakimi

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Marcus Rashford

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Vinicius Junior

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Alisson Becker

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Kevin De Bruyne

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Jack Grealish

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Bukayo Saka

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Heung-min Son

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Hakan Çalhanoğlu

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Cengiz Ünder

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Kerem Aktürkoğlu

5 Türk yıldız ve Rafael Leao listede! Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu

Arda Güler