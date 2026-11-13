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A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Bizim Çocuklar grupta henüz puanla tanışamazken A Ligi'nde devam etme ihtimaline gözler çevrildi.

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Giriş Tarihi: 13.11.2026 05:57
A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika karşısında 2-1'lik skorla kaybetti.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımı grup aşamasında henüz puanla tanışamadı.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı mağlup etmesi halinde dahi grubunu son sırada tamamlayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

KÜME DÜŞMEMİZ GARANTİ DEĞİL

UEFA'nın 2026-2027 sezonunda uyguladığı statü gereği A Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan tüm takımlar doğrudan küme düşmeyecek.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

4 grup sonuncusu arasında en kötü performansı gösteren 2 takım direkt B Ligi'ne düşecek.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

En iyi performansı gösteren 2 grup sonuncusu ise A Ligi'nde kalabilmek için B Ligi'nde en kötü performansı sergileyen 2 grup ikincisi ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

3 PUAN ALIRSAK

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçında galip gelmesi halinde A Ligi'nde play-off oynama ihtimali güçlenecek.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasını 3 puanla tamamlaması durumunda Sırbistan ve Çekya'nın alacağı sonuçlar belirleyici olacak.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

Sırbistan kalan maçlarını kazanamaması durumunda en fazla 2 puana ulaşabilecek. Çekya ise en fazla 1 puan alabilecek.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

İŞTE GEREKENLER

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı yenmesi halinde; Sırbistan'ın Almanya ve Yunanistan, Çekya'nın ise Hırvatistan maçlarını kazanamaması gerekecek.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

AVERAJ HESAPLARI

Grup sonuncularının aynı puanda olması durumunda averaj ve diğer eşitlik kriterleri önem kazanacak.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

BERABERLİK YETEBİLİR

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçında berabere kalması halinde puanını 1'e yükseltmesi de play-off ihtimalini doğurabilecek.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

Bu tablonun oluşması için Sırbistan ve Çekya'nın kalan iki maçta puan alamaması gerekiyor.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

KAYBEDERSEK…

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçını kaybetmesi de küme düşmesini kesinleştirmeyecek.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

Bu durumda diğer grup sonuncularının averajlarına bakılacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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