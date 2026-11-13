A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde küme düşecek mi? İşte kalma ihtimalleri…

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika karşısında 2-1'lik skorla kaybetti. Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımı grup aşamasında henüz puanla tanışamadı. A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı mağlup etmesi halinde dahi grubunu son sırada tamamlayacak. KÜME DÜŞMEMİZ GARANTİ DEĞİL UEFA'nın 2026-2027 sezonunda uyguladığı statü gereği A Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan tüm takımlar doğrudan küme düşmeyecek. 4 grup sonuncusu arasında en kötü performansı gösteren 2 takım direkt B Ligi'ne düşecek. En iyi performansı gösteren 2 grup sonuncusu ise A Ligi'nde kalabilmek için B Ligi'nde en kötü performansı sergileyen 2 grup ikincisi ile kozlarını paylaşacak. 3 PUAN ALIRSAK A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçında galip gelmesi halinde A Ligi'nde play-off oynama ihtimali güçlenecek. A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasını 3 puanla tamamlaması durumunda Sırbistan ve Çekya'nın alacağı sonuçlar belirleyici olacak. Sırbistan kalan maçlarını kazanamaması durumunda en fazla 2 puana ulaşabilecek. Çekya ise en fazla 1 puan alabilecek. İŞTE GEREKENLER A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı yenmesi halinde; Sırbistan'ın Almanya ve Yunanistan, Çekya'nın ise Hırvatistan maçlarını kazanamaması gerekecek. AVERAJ HESAPLARI Grup sonuncularının aynı puanda olması durumunda averaj ve diğer eşitlik kriterleri önem kazanacak. BERABERLİK YETEBİLİR A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçında berabere kalması halinde puanını 1'e yükseltmesi de play-off ihtimalini doğurabilecek. Bu tablonun oluşması için Sırbistan ve Çekya'nın kalan iki maçta puan alamaması gerekiyor. KAYBEDERSEK… A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçını kaybetmesi de küme düşmesini kesinleştirmeyecek. Bu durumda diğer grup sonuncularının averajlarına bakılacak.