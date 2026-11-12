A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında A Milli Futbol Takımı, Belçika ile kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı öncesi A Ligi'nde yoluna nasıl devam edeceği merak konusu... A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'nde kalma ihtimalinde belirleyici unsurlar ortaya çıktı. ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALİ A Milli Futbol Takımı'nın grupta üçüncü olabilmesi için kalan iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya'ya mağlup olması gerekiyor. Puanların 6'da eşitlenmesi halinde Belçika ile ikili averaj belirleyici olacak. EĞER ÜÇÜNCÜ OLURSAK... A Milli Futbol Takımı grupta üçüncü olursa, 4 grup üçüncüsü arasında ilk ikiye girerse doğrudan A Ligi'nde kacak. Bizim Çocuklar en iyi grup üçüncüleri arasında son ikiye kalırsa play-off oynayacak. DÖRDÜNCÜ OLSAK BİLE... A Milli Futbol Takımı grupta dördüncü olursa, 4 grup sonuncusu arasında ilk ikiye girmek zorunda... Bu durumda A/B Ligi play-off maçları oynanacak. Türkiye dördüncüler sıralamasında son ikiye kalırsa doğrudan B Ligi'ne düşecek. PLAY-OFF HAKKI KAZANIRSAK Play-off hakkı kazanılması, A Ligi'nde kalmanın garantisi olmayacak; iki maçlık eşleşmenin de kazanılması gerekecek.