Trend Galeri Trend Spor A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde grup aşamasında 5. maçına çıkacak. Peki A Milli Futbol Takımı, A Ligi'nde yoluna nasıl devam edecek? İşte tüm ihtimaller…

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 06:16
A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında A Milli Futbol Takımı, Belçika ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı öncesi A Ligi'nde yoluna nasıl devam edeceği merak konusu…

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'nde kalma ihtimalinde belirleyici unsurlar ortaya çıktı.

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A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALİ

A Milli Futbol Takımı'nın grupta üçüncü olabilmesi için kalan iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya'ya mağlup olması gerekiyor.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

Puanların 6'da eşitlenmesi halinde Belçika ile ikili averaj belirleyici olacak.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

EĞER ÜÇÜNCÜ OLURSAK…

A Milli Futbol Takımı grupta üçüncü olursa, 4 grup üçüncüsü arasında ilk ikiye girerse doğrudan A Ligi'nde kacak.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

Bizim Çocuklar en iyi grup üçüncüleri arasında son ikiye kalırsa play-off oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

DÖRDÜNCÜ OLSAK BİLE…

A Milli Futbol Takımı grupta dördüncü olursa, 4 grup sonuncusu arasında ilk ikiye girmek zorunda…

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

Bu durumda A/B Ligi play-off maçları oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

Türkiye dördüncüler sıralamasında son ikiye kalırsa doğrudan B Ligi'ne düşecek.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller…

PLAY-OFF HAKKI KAZANIRSAK

Play-off hakkı kazanılması, A Ligi'nde kalmanın garantisi olmayacak; iki maçlık eşleşmenin de kazanılması gerekecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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