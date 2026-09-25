A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Fransa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Kritik maç öncesi milli formayla en çok gol atan aktif futbolcular listesi netlik kazandı. 11 kişilik listede sürpriz isimler de yer aldı. İşte A Milli Futbol Takımı formasıyla en fazla gol atan futbolcular…