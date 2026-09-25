Trend Galeri Trend Spor A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi milli formayla en çok gol atan aktif futbolcular belli oldu. İşte A Milli Futbol Takımı formasıyla en fazla gol atan aktif oyuncular…

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Giriş Tarihi: 25.09.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 07:54
A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...
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A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Fransa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Kritik maç öncesi milli formayla en çok gol atan aktif futbolcular listesi netlik kazandı. 11 kişilik listede sürpriz isimler de yer aldı. İşte A Milli Futbol Takımı formasıyla en fazla gol atan futbolcular…

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

11- İrfan Can Kahveci | 6 gol

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

10- Merih Demiral | 6 gol

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

9- Kenan Karaman | 6 gol - Çağrılmadı

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

8- Halil Dervişoğlu | 6 gol - Çağrılmadı

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

7- Arda Güler | 7 gol

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

6- Serdar Dursun | 7 gol - Çağrılmadı

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

5- Ozan Tufan | 9 gol - Çağrılmadı

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

4- Kerem Aktürkoğlu | 15 gol

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

3- Cengiz Ünder | 16 gol - Çağrılmadı

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

2- Cenk Tosun | 21 gol - Çağrılmadı

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular! Çağrılmayan 7 yıldız listede...

1- Hakan Çalhanoğlu | 22 gol (Sakatlığı sebebiyle kadroda yok)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #İRFAN CAN KAHVECİ #MERİH DEMİRAL #HALİL DERVİŞOĞLU