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A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü şoku! İdmana çıkamadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Ay-yıldızlılarda Orkun Kökçü şoku yaşandı.

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Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:24 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 18:25
A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü şoku! İdmana çıkamadı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına start verdi. A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü gelişmesi dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü şoku! İdmana çıkamadı

İDMANA KATILAMADI

25 yaşındaki orta saha, A Milli Futbol Takımı'nın gerçekleştirdiği antrenmana katılamadı.

A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü şoku! İdmana çıkamadı

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ayak parmağında şiddetli ağrı yaşadığı belirtildi.

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A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü şoku! İdmana çıkamadı

FRANSA MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİ ZOR

Orkun Kökçü'nün Fransa maçında oynamasının zor olduğu vurgulandı.

A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü şoku! İdmana çıkamadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde ilk maçına Cuma akşamı 21.45'te Fransa karşısında çıkacak.

A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü şoku! İdmana çıkamadı

MİLLİ HEYECAN ŞİFRESİZ OLARAK ATV'DE

A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasındaki müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü şoku! İdmana çıkamadı

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maça çıktı ve 4 gol ile 4 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ORKUN KÖKÇÜ #ULUSLAR LİGİ