A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü şoku! İdmana çıkamadı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına start verdi. A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü gelişmesi dikkat çekti. İDMANA KATILAMADI 25 yaşındaki orta saha, A Milli Futbol Takımı'nın gerçekleştirdiği antrenmana katılamadı. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ayak parmağında şiddetli ağrı yaşadığı belirtildi. FRANSA MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİ ZOR Orkun Kökçü'nün Fransa maçında oynamasının zor olduğu vurgulandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde ilk maçına Cuma akşamı 21.45'te Fransa karşısında çıkacak. MİLLİ HEYECAN ŞİFRESİZ OLARAK ATV'DE A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasındaki müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maça çıktı ve 4 gol ile 4 asist üretti.