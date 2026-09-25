Trend Galeri Trend Spor A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin ilk haftasında Fransa'yı konuk edecek. Dev maç öncesi Vincenzo Montella'nın muhtemel ilk 11 kararı belli oldu. Peki Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye ile Fransa arasındaki maça dair tüm detaylar…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 25.09.2026 00:20 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 06:52
A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?
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24 yıl aradan sonra gittiği Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan A Milli Futbol Takımı için yeni bir macera başlıyor... Daha önce Uluslar B ve C Ligi'nde yer alan Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

Hedef bugün Fransa ile başlayacak 28 Eylül'de Bursa'da İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yine İtalya ile deplasmanda sürecek yeni heyecanda yeni bir başarı hikâyesi yazmak.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

ZWAYER YÖNETECEK

Turka Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Fransa maçını Alman Felix Zwayer yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

ATV'DEN CANLI YAYINLANACAK

Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesi ve sonrasındaki tüm gelişmeler ise A Spor'dan izleyicilerle buluşacak.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan sakatlıklar Uluslar Ligi öncesi can sıktı. Hakan Çalhanoğlu; İnter'de, Kenan Yıldız; Juventus'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroda yok. Bu iki oyuncuya ayak parmağında çatlak olan Orkun Kökçü de eklendi.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

ORTA SAHADA ZORUNLU DEĞİŞİM

Bu nedenle Fransa karşılaşmasında orta sahanın yapısı değişecek. Teknik direktör Vincenzo Montella, maça Salih Özcan ve İsmail Yüksek ile başlamayı planlıyor. Bu iki ismin güçlü rakiplere karşı fiziksel olarak varlık göstermesi ve savunma güvenliğini artırması bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

EN BÜYÜK UMUT ARDA GÜLER

Fransa'ya karşı millilerin en büyük umudu ise Arda Güler. Yıldız futbolcunun Salih ve İsmail'in önünde görev alarak hücumu şekillendirmesi planlanıyor.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

FRANSA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın Türkiye maçı muhtemel ilk 11'inde şu isimler yer alıyor:

Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Kone, Rabiot, Da Cunha, Olise, Mbappe, Dembele.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

FRANSA'YI 1 KEZ YENDİK

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile bugüne kadar 3'ü resmi, 3'ü de özel 6 maç oynadı. Ay-Yıldızlılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Türkiye'nin 5 golüne, Fransa 13 golle karşılık verdi. Milliler, tek galibiyetini 8 Haziran 2019'da 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında 2-0 ile yaşadı.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

BARIŞ SKOR PEŞİNDE

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, Fransa karşısında sağ kanatta görevlendireceği Barış Alper Yılmaz, suskunluğunu A Milli Futbol Takımı'nda bozmak istiyor. Bu sezon Galatasaray'da henüz skor üretemeyen 26 yaşındaki futbolcu, Ay-Yıldızlılar'ın oynadığı son 5 karşılaşmada ise ağları 3 kez havalandırdı. 2021'den bu yana milli forma altında toplamda 5 gol kaydetti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #FRANSA #UEFA ULUSLAR LİGİ