Trend
Galeri
Trend Spor
A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin ilk haftasında Fransa'yı konuk edecek. Dev maç öncesi Vincenzo Montella'nın muhtemel ilk 11 kararı belli oldu. Peki Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye ile Fransa arasındaki maça dair tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 25.09.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 06:52