A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan ilk 11 kararı! Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? ATV şifresiz mi?

ORTA SAHADA ZORUNLU DEĞİŞİM

Bu nedenle Fransa karşılaşmasında orta sahanın yapısı değişecek. Teknik direktör Vincenzo Montella, maça Salih Özcan ve İsmail Yüksek ile başlamayı planlıyor. Bu iki ismin güçlü rakiplere karşı fiziksel olarak varlık göstermesi ve savunma güvenliğini artırması bekleniyor.