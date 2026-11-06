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A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı. A Milli Futbol Takımı'na davet edilen en değerli 15 oyuncu listesini sizler için derledik.

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Giriş Tarihi: 06.11.2026 17:55
A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı aday kadrosunu canlı yayında açıkladı.

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

A Milli Futbol Takımı'na davet edilen isimler arasında en değerli 15 oyuncuyu sizler için derledik.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

İşte Milli Takım'ın güncel kadrosunun en değerli 15 ismi…

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

15- Deniz Gül | Galatasaray | 10 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

14- Merih Demiral | Al Ahli | 12 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

13- Berke Özer | Lille | 12 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

12- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 13 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

11- Zeki Çelik | Juventus | 14 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

10- Ozan Kabak | Hoffenheim | 15 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

9- Aral Şimşir | Trabzonspor | 15 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

8- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

7- Hakan Çalhanoğlu | Inter | 16 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

6- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

5- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 28 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

4- Barış Alper Yılmaz| Galatasaray | 30 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

3- Ferdi Kadıoğlu | Brighton | 40 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

2- Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 45 milyon Euro

A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

1- Arda Güler | Real Madrid | 100 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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