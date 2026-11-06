A Milli Futbol Takımı’nın en değerli 15 futbolcusu! Arda Güler açık ara zirvede

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı aday kadrosunu canlı yayında açıkladı. A Milli Futbol Takımı'na davet edilen isimler arasında en değerli 15 oyuncuyu sizler için derledik. İşte Milli Takım'ın güncel kadrosunun en değerli 15 ismi... 15- Deniz Gül | Galatasaray | 10 milyon Euro 14- Merih Demiral | Al Ahli | 12 milyon Euro 13- Berke Özer | Lille | 12 milyon Euro 12- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 13 milyon Euro 11- Zeki Çelik | Juventus | 14 milyon Euro 10- Ozan Kabak | Hoffenheim | 15 milyon Euro 9- Aral Şimşir | Trabzonspor | 15 milyon Euro 8- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon Euro 7- Hakan Çalhanoğlu | Inter | 16 milyon Euro 6- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon Euro 5- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 28 milyon Euro 4- Barış Alper Yılmaz| Galatasaray | 30 milyon Euro 3- Ferdi Kadıoğlu | Brighton | 40 milyon Euro 2- Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 45 milyon Euro 1- Arda Güler | Real Madrid | 100 milyon Euro