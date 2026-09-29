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A Milli Futbol Takımı’nın İtalya mağlubiyeti sonrası sert çıktı! ‘Montella’nın sorgulanması gereken çok nokta var’
A Milli Futbol Takımı’nın İtalya mağlubiyeti sonrası sert çıktı! ‘Montella’nın sorgulanması gereken çok nokta var’
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında İtalya karşısında 4-1'lik şok mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vincenzo Montella'nın tercihleri maçtan sonra eleştirildi. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Fatih Doğan ve Mustafa Çulcu müsabakayı mercek altına aldı.
Giriş Tarihi: 29.09.2026 01:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 07:06