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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye'nin kalan maçları belli oldu...

Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan Uluslar Ligi'nde büyük heyecan başladı. A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Fransa'yı konuk etti. Ay-yıldızlar, rakibine 1-0 mağlup oldu. Millilerin Uluslar Ligi'ndeki kalan yolcuğu da belli oldu. İşte maç programı...

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Giriş Tarihi: 26.09.2026 00:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 00:06
A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...
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A Milli Futbol Takımımızın, Uluslar Ligi serüveni ATV ekranlarında başladı. Ay-yıldızlar, Kocaeli'de oynanan kritik maçta Fransa'yı ağırladı.

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...

MAĞLUP BAŞLADIK

Ay-yıldızlılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kaybetti.

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa dışında İtalya ve Belçika ile de kozlarını paylaşacak.

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...

TÜM MAÇLARI ATV'DE

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm maçları ATV ekranlarından yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...

Turkuvaz Medya aracılığı ile futbolseverlerle buluşacak olan UEFA Uluslar Ligi heyecanı atv ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇLARI PROGRAMI?

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...

28 Eylül Pazartesi

21.45 Türkiye – İtalya

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...

2 Ekim Cuma

21.45 Belçika – Türkiye

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...

5 Ekim Pazartesi

21.45 İtalya – Türkiye

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...

12 Kasım Perşembe

20.00 Türkiye – Belçika

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye’nin kalan maçları belli oldu...

15 Kasım Pazar

22.45 Fransa - Türkiye

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE