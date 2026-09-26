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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye'nin kalan maçları belli oldu...
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi fikstürü! Türkiye'nin kalan maçları belli oldu...
Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan Uluslar Ligi'nde büyük heyecan başladı. A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Fransa'yı konuk etti. Ay-yıldızlar, rakibine 1-0 mağlup oldu. Millilerin Uluslar Ligi'ndeki kalan yolcuğu da belli oldu. İşte maç programı...
Giriş Tarihi: 26.09.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 00:06