A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD mağlubiyetinin ardından dünya sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin yeni puanı ve yeri... 15- Belçika | 207.99 puan 14- Fransa | 208.09 puan 13- Çekya | 211.60 puan 12- Dominik Cumhuriyeti | 220.24puan 11- Sırbistan | 253.61 puan 10- Almanya | 267.83 puan 9- Kanada | 270.82 puan 8- Hollanda | 299.03 puan 7- Çin | 328.18 puan 6- Japonya | 335.36 puan 5- Polonya | 347.26 puan 4- Amerika Birleşik Devletleri | 358.65 puan 3- TÜRKİYE | 363.11 PUAN 2- Brezilya | 429.96 puan 1- İtalya | 466.33 puan