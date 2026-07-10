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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde oynadığı 10. maçta Amerika Birleşik Devleteri'ne 3-2 kaybetti. Bu sonucun ardından voleybol dünya sıralamasında son durum belli oldu.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 11:38
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD mağlubiyetinin ardından dünya sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin yeni puanı ve yeri...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

15- Belçika | 207.99 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

14- Fransa | 208.09 puan

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

13- Çekya | 211.60 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

12- Dominik Cumhuriyeti | 220.24puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

11- Sırbistan | 253.61 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

10- Almanya | 267.83 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

9- Kanada | 270.82 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

8- Hollanda | 299.03 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

7- Çin | 328.18 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

6- Japonya | 335.36 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

5- Polonya | 347.26 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

4- Amerika Birleşik Devletleri | 358.65 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

3- TÜRKİYE | 363.11 PUAN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

2- Brezilya | 429.96 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye kaybetti! Dünya sıralaması belli oldu...

1- İtalya | 466.33 puan

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ #A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ