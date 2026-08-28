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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya kaybetti! Avrupa Şampiyonası'nda rakibi belli oldu

Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nun 5. ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, Polonya'ya yenildi ve grubu ikinci sırada bitirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 21:27