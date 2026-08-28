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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya kaybetti! Avrupa Şampiyonası'nda rakibi belli oldu

Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nun 5. ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, Polonya'ya yenildi ve grubu ikinci sırada bitirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 21:27
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’ya kaybetti! Avrupa Şampiyonası’nda rakibi belli oldu

Filenin Sultanları, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nun 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’ya kaybetti! Avrupa Şampiyonası’nda rakibi belli oldu

Heyecan dolu müsabakaya Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’ya kaybetti! Avrupa Şampiyonası’nda rakibi belli oldu

Filenin Sultanları, Polonya karşısında parkeden 3-2 mağlup ayrıldı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’ya kaybetti! Avrupa Şampiyonası’nda rakibi belli oldu

Türkiye – Polonya: 2-3

1. Set Sonucu: 25-15
2. Set Sonucu: 21-25
3. Set Sonucu: 22-25
4. Set Sonucu: 25-16
5. Set Sonucu: 10-15

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’ya kaybetti! Avrupa Şampiyonası’nda rakibi belli oldu

Gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup olarak ikinci sırada üst tura yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’ya kaybetti! Avrupa Şampiyonası’nda rakibi belli oldu

RAKİBİMİZ AZERBAYCAN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’ya kaybetti! Avrupa Şampiyonası’nda rakibi belli oldu

SULTANLAR RAKİP TANIMADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda daha önce oynadığı 4 maçın tamamını kazanmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’ya kaybetti! Avrupa Şampiyonası’nda rakibi belli oldu

Filenin Sultanları bu süreçte Letonya'yı 3-0, Slovenya'yı 3-1, Macaristan'ı 3-0 ve Almanya'yı 3-1 mağlup etmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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