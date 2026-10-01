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A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...
A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini Belçika karşısında arayacak olan A Milli Takım'da kritik bir sorun ortaya çıktı. Millilerde maç öncesi dikkat çeken istatistiğe, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından çare aranıyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.10.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 09:34