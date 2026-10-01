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A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini Belçika karşısında arayacak olan A Milli Takım'da kritik bir sorun ortaya çıktı. Millilerde maç öncesi dikkat çeken istatistiğe, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından çare aranıyor. İşte haberin detayları...

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UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 01.10.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 09:34
A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede Norveçli hakem Rohit Saggi, düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen, üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Norveçli Marius Hansen Grotta, görev yapacak.

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

Belçika ile Türkiye arasındaki kritik karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverle buluşacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

İKİ MAÇ İKİ YENİLGİ

Tarihinde ilk kez yer aldığı Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 1-0 yenilmesine rağmen verdiği mücadeleyle ayakta alkışlanan Türkiye, İtalya önünde ise ilk 30 dakikada yediği şanssız gollerle mağlup oldu.

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

3 PUAN İÇİN SAHADA

A Milli Takım, şimdi gözünü yarınki Belçika sınavına çevirdi. Milliler, Belçika karşısında galip gelerek, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk zaferini elde etmek için sahaya çıkacak.

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

TOPU AYAĞINDA TUTAMIYOR

Deplasmandaki zorlu maçta gruptaki ilk 3 puanını isteyen Bizim Çocuklar'ın, geride kalan iki karşılaşmasında en büyük sorunu topu ayağında tutamamak oldu.

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

279 TOP KAYBI

Ay-Yıldızlı ekip, oynadığı iki maçta toplamda 279 top kaybı gerçekleştirdi ve rakip bu şekilde 2 kez ağları buldu.

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

EN ÇOK KAYIP ARDA'DA

Futboluyla Milli Takım'a büyük enerji verip ayakta tutan isim olan Arda Güler, tam 41 kez kayıp yaşadı. 21 yaşındaki yeteneği sırasıyla; Oğuz Aydın (38), Zeki Çelik (22) ve Can Uzun (22) izledi.

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

MONTELLA ÇÖZÜM ARIYOR

Hatalara çözüm arayan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

2 YENİ İSİM İDMANA KATILDI

Öte yandan Emirhan Topçu dün idmana çıkarken, Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de Ay-Yıldızlıların antrenmanına katıldı.

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

MONTELLA KONUŞACAK

Teknik direktör Vincenzo Montella, bugün TSİ 19.45'te Maurice Dufrasne Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

A MİLLİ TAKIM'IN 2026 MAÇ TAKVİMİ

2 Ekim 2026, 21.45: Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026, 21.45: İtalya - Türkiye

A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

12 Kasım 2026, 20.00: Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026, 22.45: Fransa - Türkiye

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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