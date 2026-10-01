A Milli Takım’da Belçika maçı öncesi alarm! Montella, kritik soruna çare arıyor...

İKİ MAÇ İKİ YENİLGİ

Tarihinde ilk kez yer aldığı Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 1-0 yenilmesine rağmen verdiği mücadeleyle ayakta alkışlanan Türkiye, İtalya önünde ise ilk 30 dakikada yediği şanssız gollerle mağlup oldu.