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A Milli Takım'da sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

A Millî Takım'a davet edilen Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:28
A Milli Takım’da sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

TFF, Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

A Milli Takım’da sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım'a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım’da sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi.

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A Milli Takım’da sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör