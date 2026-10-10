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A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çeken İtalyan teknik adam Vincenzo Montella gönderildi. Yeni teknik adam için Arda Turan liste başıydı. Genç teknik direktör için karar belli oldu. İşte detaylar...

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:10
A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

Türkiye Futbol Federasyonu dün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Riva'daki zirvede Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile yöneticiler yer aldı.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

Yönetim içindeki istifalar değerlendirilirken Başkan Hacıosmanoğlu, göreve devam etmeleri gerektiğini aktardı.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

Olağanüstü genel kurula gidilmeyeceği ve seçimin beklenildiği gibi 2027'de yapılacağı ifade edildi.

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A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

GENEL SEKRETER YILDIZ

Ancak TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan, Murat Şahin ve Esma Ersin istifa etti.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

Daha önce istifasını veren iki asil üyenin yerine, yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atandı.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

Görevini bırakan Abdullah Ayaz'ın genel sekreter koltuğu, Serdar Yıldız'a verildi. En çok merak edilen konu ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın durumuydu.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

ÖNCELİK YERLİ TEKNİK ADAM

Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 çekilmesi ve oynanan futbolun umut vermemesi sebebiyle İtalyan hocayla yola devam edilmemesi kararlaştırıldı.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

ARDA TURAN'A BASKI

Listenin başında Arda Turan geliyor. İlk temas kuruldu fakat Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Turan'ı bırakmıyor. Görüşmeler devam edecek.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

Yeni hocada öncelik yerli, olmazsa yabancı... 2023'te göreve başlayan Montella, aylık 183 bin Euro maaş alıyordu. Sözleşmesi 2028'e kadar uzatılmıştı.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON YAPTI

Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Arda Turan, 2023 yılında Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

2023-24 sezonunda eflatun-sarılı ekibi 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştırıp Süper Lig'e yükseltti.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

Temmuz 2025'te ise Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Başarılı sonuçlarıyla ekibini şampiyon yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne dahil etti.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

Bu sezon 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider durumda. Devler Ligi'nde de ilk karşılaşmada PSV ile berabere kaldı. 39 yaşındaki teknik adamın kontratı Haziran 2027'de sona erecek.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

NELERİ BAŞARMIŞTI

- A Milli Takım tarihinin elemelerde en yüksek puanını (13) topladı.

- EURO 2024 elemelerinde Letonya'yı 4-0 geçerek rakibine karşı ilk iç saha zaferini aldı.

- A Milli Takım'ı, Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

- EURO 2024 elemelerinde grubunu ilk kez lider bitirdi.

- A Milli Takım tarihinde ilk 3 iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör ünvanını aldı.

A Milli Takım’da teknik direktörlük için o isme baskı! İlk temas olumsuz...

- 24 yıl sonra Türkiye'yi Dünya Kupası'na (2026) götürdü.

- Ay-Yıldızlılar'ı tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör