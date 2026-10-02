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A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşılaştı. Milliler, sahadan mağlup ayrıldı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda Türkiye'nin kalan maçları belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 02.10.2026 23:53 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 23:56
A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'nın konuğu oldu.

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi milliler 3-0 kaybetti.

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

Türkiye, Uluslar Ligi'nde daha önce çıktığı Fransa ve İtalya maçlarından da mağlup ayrılmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

Belçika mağlubiyetinin ardından A Milli Takım'ın kalan maçları araştırılmaya başlandı.

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

İşte ATV'den ekranlara gelecek o maçlar...

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

5 Ekim 2026 Pazartesi

21:45 İtalya – Türkiye

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

12 Kasım 2026 Perşembe

20:00 Türkiye – Belçika

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

15 Kasım 2026 Pazar

22:45 Fransa – Türkiye

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

FIFA ve UEFA'nın uluslararası maç takvimine göre 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan milli ara, 6 Ekim 2026 Salı günü bitecek.

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son müsabakasının ardından futbolcular 7 Ekim tarihinden itibaren kulüplerine dönecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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