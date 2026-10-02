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A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi
A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşılaştı. Milliler, sahadan mağlup ayrıldı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda Türkiye'nin kalan maçları belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.10.2026 23:53
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 23:56