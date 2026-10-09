Trend Galeri Trend Spor Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ön plana çıktı. Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı.

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Giriş Tarihi: 09.10.2026 21:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 21:06
Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleye Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'i ile çıktı.

Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda farklı yenilgiyle döndükleri Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Sakatlıktan çıkan Sallai'yi yedek oturtarak riske etmeyen Buruk, Sane'yi de 11'de oynatmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Barış Alper ile Batrakov'u sahaya sürdü.

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Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

OKAN BURUK TRİBÜNDEN İZLEDİ

Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.

Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

ABDÜLKERİM SAHNEDE

Galatasaray karşılaşmanın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

Abdülkerim Bardakcı'nın golünde asisti Aleksey Batrakov yaptı.

Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın Kocaelispor maçında attığı golde de asisti Aleksey Batrakov yapmıştı.

Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

ÜST ÜSTE 2. GOL

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 2 golde sahneye çıkan isim oldu.

Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

Tecrübeli stoper, bu golle birlikte önemli bir başarıya imza attı.

Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

BÜLENT KORKMAZ'I GEÇTİ

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla 18 gole ulaştı ve bu alanda Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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