Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz’ı geride bıraktı! Aleksey Batrakov detayı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleye Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'i ile çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda farklı yenilgiyle döndükleri Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Sakatlıktan çıkan Sallai'yi yedek oturtarak riske etmeyen Buruk, Sane'yi de 11'de oynatmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Barış Alper ile Batrakov'u sahaya sürdü. OKAN BURUK TRİBÜNDEN İZLEDİ Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi. ABDÜLKERİM SAHNEDE Galatasaray karşılaşmanın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın golünde asisti Aleksey Batrakov yaptı. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın Kocaelispor maçında attığı golde de asisti Aleksey Batrakov yapmıştı. ÜST ÜSTE 2. GOL Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 2 golde sahneye çıkan isim oldu. Tecrübeli stoper, bu golle birlikte önemli bir başarıya imza attı. BÜLENT KORKMAZ'I GEÇTİ Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla 18 gole ulaştı ve bu alanda Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı.