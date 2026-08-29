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Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

Premier Lig'in 2. haftasında Hull City, Coventry City deplasmanına konuk oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e müthiş başladı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2026 18:56
Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

Coventry City, Premier Lig'in 2. haftasında Hull City ile kozlarını paylaştı.

Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de sezona müthiş bir başlangıç yaparak damga vurdu.

Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

Hull City, Coventry City deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

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Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

MILLAR SAHNEYE ÇIKTI

Hull City'e Coventry City deplasmanında galibiyeti getiren golü Liam Millar kaydetti.

Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

Coventry City'i mağlup eden Hull City, sezona müthiş bir başlangıçla girdi.

Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de oynadığı ilk 2 maçı kazanarak dikkat çekti.

Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United'ı mağlup etmişti.

Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

GOL YEMEDİLER

Hull City, Premier Lig'de 2 maçta 3 gol atarken rakiplerine gol şansı tanımadı.

Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

Hull City, Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

Frank Lampard yönetimindeki Coventry City ise henüz puanla tanışamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #HULL CİTY #COVENTRY CİTY #ACUN ILICALI