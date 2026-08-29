Acun Ilıcalı’dan Premier Lig’e rüya gibi başlangıç! Frank Lampard’ı üzdü

Coventry City, Premier Lig'in 2. haftasında Hull City ile kozlarını paylaştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de sezona müthiş bir başlangıç yaparak damga vurdu. Hull City, Coventry City deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı. MILLAR SAHNEYE ÇIKTI Hull City'e Coventry City deplasmanında galibiyeti getiren golü Liam Millar kaydetti. Coventry City'i mağlup eden Hull City, sezona müthiş bir başlangıçla girdi. KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de oynadığı ilk 2 maçı kazanarak dikkat çekti. Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United'ı mağlup etmişti. GOL YEMEDİLER Hull City, Premier Lig'de 2 maçta 3 gol atarken rakiplerine gol şansı tanımadı. Hull City, Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Frank Lampard yönetimindeki Coventry City ise henüz puanla tanışamadı.