Ahmet Çakar, derbi sonrası Atilla Karaoğlan’ı eleştirdi! ‘Penaltı kaynadı gitti’

AHMET ÇAKAR: G.SARAY'IN KAZANDIĞINA DUA ETSİN

Fenerbahçe için hatta İsmail Kartal için bundan sonra kötü günler başlıyor… Skor sizi asla yanıltmasın. Galatasaray maçı rahatlıkla 4-5 yapabilirdi ama sahanın yıldızı Ederson bu farkı engelledi. Hele bir ilk yarı var ki Fenerbahçe gibi bir takım sahada yok. Top sürekli Galatasaray'da, Fenerbahçe kazandığı topu Galatasaray'a teslim ediyor ve yapılan hatayla da Galatasaray ilk golü buluyor. Uzun topta Osimhen'i bir an için boş bırakmanın bedeli, Galatasaray'a golü getiriverdi.