Ahmet Çakar, Galatasaray’ın 3 kırmızı kart görmesi gerektiğini açıkladı! Beşiktaş derbisindeki tartışmalı kararları yorumladı

İkinci yarı Beşiktaş çok daha fazla golü düşündü. Çok fazla organize hücum edemeseler de önemli pozisyonlar buldular. Bu sefer de sahneye Uğurcan çıktı. Bazılarını kurtardı, bazılarında ise Beşiktaşlı oyuncuların kötü vuruşlarıyla skor gelmedi. Sonuçta Beşiktaş ile G.Saray arasındaki hem oyun farkını hem de oyuncu kalitesi farkını çok net gördük. Aynı zamanda G.Saray, çok ama çok hayati bir deplasman derbisin de 3 puanla kapadı.