Ahmet Çakar, Galatasaray’ın 3 kırmızı kart görmesi gerektiğini açıkladı! Beşiktaş derbisindeki tartışmalı kararları yorumladı
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Ozan Ergün ve VAR'ın kararları maçta dikkat çekti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı kararları değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 08.03.2026 07:04