Trend Galeri Trend Spor Ahmet Çakar, Galatasaray’ın 3 kırmızı kart görmesi gerektiğini açıkladı! Beşiktaş derbisindeki tartışmalı kararları yorumladı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Ozan Ergün ve VAR'ın kararları maçta dikkat çekti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı kararları değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 08.03.2026 07:04
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbinin tartışmalı kararlarını SABAH Spor'un duayen isimleri Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar mercek altına aldı. İşte Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'nun değerlendirmeleri…

MUSTAFA ÇULCU: BARIŞ ALPER'E YAPILAN PENALTI!

Her iki takım ikinci bölgede kontrollü başladı. Pozisyon üretmek yerine pozisyon vermemek adına alan ve adam markajını yaparak oynadılar. Atletizmi öne çıkan iki takım da özellikle orta alanda fizik temaslı baskılı oyunu tercih etti. Ceza alanına girmekte zorlandılar. Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalana kadar olan bölümde üretmekte zorlandı. Sonrasında Orkun sürekli öne çıkarak oynayarak üretime katkı verdi. Galatasaray sabır ve akılla çok değerli üç puanı aldı.

Ozan Ergün'ün maçın başında Osimhen'e gösterdiği sarı sanırım hakeme dışarıdan ikazla geldi. Sallai mücadelesinde faul sonrası Orkun hakeme el-kol tepkisi sarı olmalıydı pas geçti. Barış Alper kontrolündeki topla giderken ayağı kayıyor denge kaybı yaşıyor lakin Uduokhai rakibin ayağına basıyor pozisyon penaltı ama hakem vermedi.

Asllani'ye faulünde Sane'ye çıkan sarı kartta Arnavut futbolcunu yerdeki ayağı basmanın etkisi ile şekil bozukluğu, güç transferi oluştuğu görülüyor; kırmızı olmalıydı.

Hakemin Orkun'a bu derece tolerans göstermesi ihraç edememesi kabul edilemez.

Sarısı olan Osimhen faul düdüğü sonrası hakeme bakıyor ve sonra topa vuruyor, ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Ancak yoğun gürültüde sanırım hakem düdüğü duymadığını düşündü ihraç etmedi.

Sane'nin Rıdvan'a gaddarlık içeren ciddi faulü kırmızı karttı. Hakem yine veremedi, VAR'dan kırmızı geldi.

Abdülkerim'in sağ kolu kapalı penaltı olmaz. VAR dahil tüm hakem ekibi çok tecrübesiz isimlerden kurulmuş. Hakem çok kart ve faul hataları yaptı.

AHMET ÇAKAR: OSIMHEN'İ OYUNDAN ATMALIYDI

Çok hayati bir derbiydi ve G.Saray şampiyonluk yarışında dev bir adım attı. Aslında maçın geneline baktığımızda tamamen oyuncu kalitesi. Beşiktaş özelikle ilk yarıda sahada yoktu. Hücum edemediler, savunmaya çalıştılar fakat bu arada da özelikle Barış Alper, son haftaların yükselen yıldızı Murillo'yu darmadağın etti. Kalite farkı demişken devrenin sonlarına doğru Osimhen bir an boş bırakıldı, o da tabii ki affetmedi. İyi bir kafa vuruşuyla skor avantajını getirdi.

İkinci yarı Beşiktaş çok daha fazla golü düşündü. Çok fazla organize hücum edemeseler de önemli pozisyonlar buldular. Bu sefer de sahneye Uğurcan çıktı. Bazılarını kurtardı, bazılarında ise Beşiktaşlı oyuncuların kötü vuruşlarıyla skor gelmedi. Sonuçta Beşiktaş ile G.Saray arasındaki hem oyun farkını hem de oyuncu kalitesi farkını çok net gördük. Aynı zamanda G.Saray, çok ama çok hayati bir deplasman derbisin de 3 puanla kapadı.

Hakem Ozan Ergün'ü hiç beğenmedim. Eğer oyuncular iyi niyetli olmasa maç çok zor biterdi. Aslında Sane'ye ilk yarıda göstermesi gereken bir kırmızı kart var. VAR hakemi çağırmadı, ikinci yarı çağırıp telafi etti.

Sallai'ye mutlak vermesi gereken bir sarı kart var, veremedi.

İkinci yarıda sarı kartlı Osimhen'in düdükten sonra topa vuruşunu bilerek, isteyerek cezalandırmadı. Mutlak ikinci sarı kartı es geçti ve Osimhen de sahada kaldı.

İlk yarıda Barış Alper ile G.Saray'ın Barış Alper ile beklediği penaltı değil. Barış topu çekerken topun üzerine basıp düşüyor.