Trend Galeri Trend Spor Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu. SABAH Spor yazarlarından Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Başkent'te oynanan maçtaki hakem kararlarını değerlendirdi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.08.2026 00:09 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 07:01
Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezona Gençlerbirliği deplasmanındaki mağlubiyetle başladı. Fenerbahçe'nin mağlup olduğu müsabakadaki hakem kararlarını SABAH Spor'un duayen isimlerinden Ahmet Çakar ile Mustafa Çulcu mercek altına aldı.

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

AHMET ÇAKAR: İSMAİL KARTAL'IN HATALARI YAKTI

Sezon başı rotasyon hem çok tehlikeli hem de çok anlamsız geliyor bana. Kadrolar açıklandı, 4-5 tane net rotasyon var. Peki niye? Salı gecesindeki Lyon maçını düşündükleri için. Peki rotasyon yapıldığında salı gecesi çok iyi bir sonuç alacağın garanti mi? Üstelik oyuncular rotasyonu gördüklerinde 'Aaa rakip çok zayıf. Biz rahat rahat kazanırız' düşüncesine kapılıverirler.

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

İlk yarım saat F.Bahçe maçın mutlak hakimi. G.Birliği kafayı kaldıramadı, dönen topları F.Bahçe aldı. Sol taraftan özellikle Levent ile Oğuz çok iyi geldiler, bu gelişlerinden birinde de F.Bahçe, Talisca ile öne geçti. Ne olduysa bu golden sonra oldu. G.Birliği daha çok geldi ve o anda Guendouzi'nin aslında sadece Guendouzi'nin değil Ake ile beraber ortaklaşa hataları, beraberlik golünü getirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

Ake bilmeli ki arkası dönük baskı yemeye aday bir oyuncuya o pas verilmez. Guendouzi kaptırdı ve gol geldi. İkinci yarı F.Bahçe durgun başladı ama hâlâ oyuncu değişikliği yok. Ne zamanki Skriniar topu kaptırdı, G.Birliği soldan geldi, harika bir ortaya da mükemmel bir kafa vuruşuyla öne geçiverdiler.

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

İşte bundan sonra İsmail Kartal tüm tuşlara basmaya başladı. Tıpkı 3 yıl önce Atina'da oynanan Olympiakos maçı gibi. Ama yetmedi ve F.Bahçe ligin ilk maçında hiç beklenmeyen bir mağlubiyet aldı.

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

Maçın en kritik anı 71. dakika. Talisca kaleye şut çektiğinde, G.Birliği'nde stoperin kolu açık ve elinin topla teması var. Ama tık yok, VAR hakeminden de tık yok ve penaltı güme gitti.

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

MUSTAFA ÇULCU: YABANCI VAR NEDEN GEREKENİ YAPMADI?

Lyon maçını düşünerek yerli ve milli ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan F.Bahçe, yoğun baskı ile kanatlardan, merkezden, duran toplardan rakibini bunalttı. Kadrosu ve kulübesi ile en geniş ve konforlu takım Fenerbahçe.

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

Disiplinli ve istekli oynadığı dakikalarda hücuma çıkarken kaptırılan topta Gençlerbirliği ilk defa geldi ve ilk isabetli şutla beraberliği buldu. 'Nasıl olsa gelmiyorlar' diye hücumda çoğalan F.Bahçe, bu kez kontrataktan kalesinde ikinci golü gördü. Kante oyuna girdikten sonra çok çalıştı.

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

Talisca varını yoğunu ortaya koydu. Ceza alanı içi ve ön çizgisi üzerine yerleşen Gençlerbirliği'nin kalabalık savunmasını ve kaleci İrfan'ı F.Bahçe bir türlü aşamadı. Bu mağlubiyet iş kazası da olsa İsmail hocaya yazar. 'Acaba maça ideal 11 ile çıkıp sonucu garantiledikten sonra rotasyona gitmeli miydi?' diye düşünmeden edemedik.

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

Oğuzhan Aksu yeni jenerasyondan bir isim. İyi götürdüğü maçta 70'te Talisca'nın şutunda Goutas'ın sağ kolu açık genişliyor ve sağ el ucu ile topa teması var. Pozisyon penaltı.

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’

Hızlı gelişen bu pozisyonu hadi hakem tespit edemedi yabancı VAR Andrew Dallas neden gerekeni yapmadı veya yapamadı? Sonuca tesir eden bu penaltı hafızalara kaydedilecek ve unutulmayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AHMET ÇAKAR #MUSTAFA ÇULCU #SÜPER LİG #GENÇLERBİRLİĞİ #FENERBAHÇE #SABAH SPOR