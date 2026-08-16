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Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’
Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı tepkisi! ‘Yabancı VAR neden gerekeni yapmadı’
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu. SABAH Spor yazarlarından Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Başkent'te oynanan maçtaki hakem kararlarını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 00:09
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 07:01