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Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’
Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 4-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılıların zaferini SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 30.10.2026 23:58
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:07