Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Durum böyle olunca da diğer rakiplerle kıyasladığımızda hücum gücü korkunç yüksek bir takım ortaya çıkıyor. Buna mukabil G.Saray'ın en büyük zaafı rakibine çok rahat pozisyon vermesi. Mesela ilk yarıda Konyaspor, o bitik Konyaspor, Sallai'nin tarafından sürekli geldi. Pozisyonlar üretti, direkten dönen, çizgiden çıkan topları oldu. Aslında ilk yarıda baktığımızda Konyaspor'un pozisyonları G.Saray'a kıyasla daha net ama ikinci yarı ev sahibi takım bitti, dağıldı. Dün gece bir kez daha gösterdi ki G.Saray'ın lig için çok önemli bir kadrosu var ve belki de şampiyonluğun en önemli favorisi.