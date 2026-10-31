Trend Galeri Trend Spor Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 4-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılıların zaferini SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 23:58 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:07
Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor deplasmanından 4-0 galip ayrıldı. Cimbom bu galibiyetiyle haftayı lider kapatmayı garantiledi. Galatasaray'ın galip geldiği maçta Cihan Aydın'ın VAR uyarısıyla verdiği penaltı kararı dikkat çekti.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Sarı-kırmızılıların, Konya deplasmanındaki farklı zaferini SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu mercek altına aldı. İşte Konyaspor – Galatasaray maçına dair kaleme alınan yazılar…

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

LEVENT TÜZEMEN: LEAO'NUN HEM AKLI HEM DE VURUŞU USTACAYDI

Galatasaraylı oyuncular için Konyaspor maçı ikinci yarının hemen başında Batrakov'un uzun bir koşu yaptıktan sonra attığı gol sonrası keyifli bir hale geldi. Osimhen'in mükemmel kafa golünün ardından Yunus'un füze gibi bir şutla attığı gol, G.Saray'ın baskı ve stres yaşamadan oynamasını sağladı. Ancak atılan 2 gol sonrası, G.Saraylı oyuncular, 'maç bitti' havasına girdi.

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Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Konya yediği 2 gole rağmen oyundan kopmadı, özellikle Sallai'nin bölgesinden Dompe'nin hazırladığı pozisyonlar Uğurcan ve G.Saray savunması için sıkıntılı oldu. Leao'nun takım oyunundan uzak, tek kişilik şov yapmayı sürekli düşünmesi G.Saray'ın bazı hücumlarının zenginleşmesine izin vermedi.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Leao ayaklarına hâkim, topla dikine gidebilen bir oyuncu ancak biraz daha disiplinli olur ve arkadaşlarıyla birlikte oynamayı planlarsa futbolunu büyütür. Portekizli'nin, yarattığı penaltıda topu saklamasıysa akıllıcaydı. Ayrıca gol vuruşunda topu üst ağlara göndermesi de ustacaydı.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Sara çok fazla oyunda ön plana çıkmadı ama ilk golde topu Osimhen'in kafasına oturttu. Batrakov'un koşu yoluna attığı topun şiddeti de mükemmeldi. Son yıllarda Konya'da sıkıntılı maçlar oynayan G.Saraylı oyuncular için derbi sonrası farklı bir skorla 3 puanı almak ve kazanma alışkanlığını sürdürmek öz güven adına çok değerli. Okan hocayı 4-0'dan sonra Stuttgart maçını düşünerek yaptığı doğru değişiklikler için kutluyorum.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

BÜLENT TİMURLENK: AYNI CİDDİYETLE

Okan Buruk'un, G.Saray'daki 4 sezon +9 haftalık teknik adamlığında iki kez mağlup olduğu üç takımdan biriydi Konya. İlk sezonunda 14 maçlık galibiyet serisiyle gittiği Konya'da rotasyon yapıp 9 maçtır kazanamayan rakibine kaybetmiş, geçen sezon da Konya evinde 2-0 kazanmıştı. Derbiler 6 puan değerinde deriz. Ama F.Bahçe'yi yenince de haneye yazan 3, Konya'da kazanınca da 3…

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Derbiden 4 gün sonra, Stuttgart maçından 3 gün önce ideal olan elbette ilk yarıda rakibin fişini çekmekti. Öyle de yaptı G.Saray. Önce Osimhen, ardından Yunus'un jeneriklik sayısı… İlk yarı Leao ile top kayıpları yapsa da istekli ve hızlı başlamış Yunus da derbideki iştahını sürdürüyordu.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Osimhen bildiğiniz gibi. 2. kez baba olmanın sevincini kısa süre yaşayıp maç günü geldiği Konya'da yine rakip defansı dağıtan adamdı. Haftalardır eleştirdiğimiz Sara'nın, Osimhen'in golünde serbest vuruşta ve Batrakov'un geçiş hücumunda güzel bitirdiği pozisyonda yaptığı asistler umarım oyuncuya G.Saray formasının ağırlığını hatırlatır. 2. devrenin başında fark 4'e çıktığında Okan Buruk, bir saat dolduğunda beş oyuncu birden değiştirip bir de Konya kalecisinin kafa travmasından gelen +1 değişiklik hakkıyla, kaleci hariç başladığı 11'den sadece 4 kişi bırakmış oldu sahada.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Bu da Stuttgart öncesi hem dinlendirdi hem de sakatlık riskini ortadan kaldırdı. G.Saray sakat listesi boş olduğunda geniş kadrosuyla fark yaratan takım. Son 3 sınavında da bunun sonuçları tabeladaydı.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

AHMET ÇAKAR: PENALTI UZAYDAN BİLE GÖRÜLÜRDÜ!

G.Saray güle oynaya, yürüyerek, potansiyel zor bir maçı çok rahat kazandı. Üstelik Stuttgart öncesi yorulmadı, sakatlanmadı. Skoru aldıktan sonra da birçok önemli oyuncusunu dinlendirme fırsatı buldu. Şurası muhakkak ki Türkiye Ligi'nin atak oyuncular bakımından en güçlü, en çeşitli takımı G.Saray. Duran topu Sara ortalıyor, Osimhen kafayı vurup golü yapıyor. Sara araya oynuyor, Batrakov golü yapıyor. Batrakov araya oynuyor hepsi pozisyona girebiliyor. Yunus vuruyor, 25 metreden harika bir gol atabiliyor.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Durum böyle olunca da diğer rakiplerle kıyasladığımızda hücum gücü korkunç yüksek bir takım ortaya çıkıyor. Buna mukabil G.Saray'ın en büyük zaafı rakibine çok rahat pozisyon vermesi. Mesela ilk yarıda Konyaspor, o bitik Konyaspor, Sallai'nin tarafından sürekli geldi. Pozisyonlar üretti, direkten dönen, çizgiden çıkan topları oldu. Aslında ilk yarıda baktığımızda Konyaspor'un pozisyonları G.Saray'a kıyasla daha net ama ikinci yarı ev sahibi takım bitti, dağıldı. Dün gece bir kez daha gösterdi ki G.Saray'ın lig için çok önemli bir kadrosu var ve belki de şampiyonluğun en önemli favorisi.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Gelelim hakeme... Aslında hakeme gerek olmayan bir maç. Oyun genelinde de iyi ama Leao'ya yapılan, tribünden, uzaydan, civar apartmanlardan görülecek penaltıyı VAR yardımı ile vermesi normal durum değil.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

MUSTAFA ÇULCU: NEYİ BU KADAR İZLEDİ

Galatasaray, savunma güvenliğini bırakmadan Stuttgart maçını düşünerek fazla efor sarf etmeden 'üç puanı alıp gideyim' havasındaydı. Orta alanı iyi kullandı. Konyaspor'un baskısını rahat kırdı, rakip alana geçmekte ve üretmekte hiç zorlanmadı. Konyaspor'un az da olsa etkili olduğu anlarda bir topunu Uğurcan çıkardı, bir topu direkten döndü.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

Son haftaların yükselen performansı Yunus, jeneriklik bir gol attı. Leao geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı ve oyununu golle taçlandırdı. Batrakov her maç üstüne koya koya oynuyor, izleyenlere keyif veriyor, gollerini atmaya devam ediyor. Oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, etkili oyun ve farklı galibiyetle Stuttgart maçına yüksek moral ve öz güvenle çıkacak.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

6'da ayakkabı değişikliğinden dönen Leao'yu oyuna alma anı hakem - 4. hakem iş birliğinde kaosa dönüşecekti. Gol olmaması, hakemler adına şanstı! Bu pozisyonda sakatlanan kaleci Bahadır oyuna devam edemedi, 40'ta çıktı. Bir hata nelere mâl oldu! 12'de Osimhen'in golünde ofsayt ve faul yok, gol temiz. Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonda Eren'in sol kapalı koluna gelen top penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Devre arası Deniz Türüç, sarıdan sonra şartları bayağı zorladı.

Ahmet Çakar’dan Cihan Aydın’a penaltı eleştirisi! ‘Galatasaray şampiyonluğun en önemli favorisi’

52'de Leao-Baniya pozisyonu net penaltı. Hakem sahada çözemedi, veremedi, VAR müdahalesi yedi. Verdiği uydurma faullerin yanında bu tartışmasız net faul. Ekranda bu kadar neyi izliyorsun? Daha ilk bakışta net penaltı. Cihan Aydın'ı zora sokan pozisyon yoktu. Penaltıda imdadına VAR yetişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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