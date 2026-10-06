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Ahmet Çakar'dan çok sert Milli Takım sözleri: 'Türk futbolu hiç bu kadar dibe vurmamıştı!'
Ahmet Çakar'dan çok sert Milli Takım sözleri: 'Türk futbolu hiç bu kadar dibe vurmamıştı!'
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve usta yazarlar Ömer Üründül, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, Vincenzo Montella'nın tercihlerini ve oyunu değerlendirirken, son durumu da sert sözlerle eleştirdi. İşte o cümleler...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 07:08