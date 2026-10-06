Ahmet Çakar’dan çok sert Milli Takım sözleri: ’Türk futbolu hiç bu kadar dibe vurmamıştı!’

MURAT ÖZBOSTAN: Artık gerçeklerle yüzleşme vakti!

Uluslar Ligi A seviyesi, Türkiye'nin alıştığı B ve C seviyelerinden çok farklı! Her üç günde bir Fransa, Belçika ve İtalya gibi güçlü takımlarla karşılaşmak ciddi bir fiziksel ve mental sınavdı. Ancak bu mazeret olamaz! Türkiye bu seviyede yer almak istiyorsa bu tempoya ve mücadeleye hazır olmalıydı. Ne yazık ki bunu başaramadık; üstelik yalnızca fiziksel olarak değil, oyun olarak da ezildik.