Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

AHMET ÇAKAR: BÖYLE PENALTI YOK!

G.Saray, asla tat vermiyor. Osimhen dışında çabalayan, takımı ateşleyen bir oyuncu yok. Şimdiye kadar 'Osimhen takımın çok şeyi' diyorduk, belki de her şeyi. Koskoca G.Saray bir taçtan, bir de kornerden iki gol yedi. Komedi gibi! Attığı ilk gol de tamamen şans. Göztepeli oyuncunun ters kafası, Sanchez'in göğsüne çarpıp gol oluyor. Ardından Göztepe beraberliği yakalıyor ve pek tabii ki tribünlerde homurdanmalar başlıyor.