Trend Galeri Trend Spor Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe karşısında 3-2 galip geldi. Mehmet Türkmen'in Galatasaray lehine verdiği penaltı kararı dikkat çekti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Galatasaray maçındaki hakem kararlarını yorumladı.

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Giriş Tarihi: 30.08.2026 00:56 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 07:05
Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın Göztepe galibiyetinde verilen penaltı kararı ön plana çıktı. SABAH Spor'un duayen isimleri Mustafa Çulcu ile Ahmet Çakar, maçtaki tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

MUSTAFA ÇULCU: VAR KARIŞAMAZ

Galatasaray ilk yarıda top tutamadı, hızlı pas yapamadı, kanatları etkili kullanamadı, önde baskı yok, beklenen tempolu oyunu bir türlü kuramadı. Savunma ise pamuk gibi. Takımın ateşleyicisi Torreira'nın sanki barutu bitmiş.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

Tek hücum planı, savunmadan Osimhen'e uzun top şişir, arkadan seyret ve gol bekle. Galatasaray'da inanılmaz mental ve fiziksel çöküş var. Göztepe fiziksel mücadeleyi seven, 3'lü savunma yapan, kanatları hücuma katılan, kolay teslim olmayan, duran toplarda etkili, geçiş oyununu iyi oynayan, dominant bir takım. Galatasaray hücumlarında 5-3-2 ile topun arkasına geçip savunmayı kalabalık tutarak açık alan bırakmadılar.

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

Galatasaray, Batrakov ile ikinci yarıda etkili başladı. Osimhen tek başına takım. Oynadı, oynattı, ateşledi, gol attı, attırdı. Maçın adamı, galibiyetin mimarıydı. Galatasaray galip geldi lakin oyununda sorunlar var.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

Hakem Mehmet Türkmen şunu bilmeli, hakemlikte esas olan sahada kendini göstermek, görünür kılmak değil oyunu görünür ve seyredilir kılmaktır. 'Basit temaslara faul çalmayacağız' mottosu ile sezona başladılar lakin 3. haftada seviye atladılar, uydurma faullere geçtiler! İlk gol öncesi Yunus'a yapılan çekme faul ve frikik doğru ama Henrique'ye sarı eksik kaldı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

59'da Galatasaray lehine verilen penaltı, sahada hakemin işi. Dikkatsiz bir temas. Hakem verir veya vermez ama VAR'ın işi değil! 70'te Barış kolunu araç olarak kullanıyor, sarı doğru. 86'da Göztepe penaltı beklentisinde, Sanchez'in bacakları arasından seken top, VAR neyi 1.5 dakika izledi anlamış değiliz. Gerçekten çok yazık!

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

AHMET ÇAKAR: BÖYLE PENALTI YOK!

G.Saray, asla tat vermiyor. Osimhen dışında çabalayan, takımı ateşleyen bir oyuncu yok. Şimdiye kadar 'Osimhen takımın çok şeyi' diyorduk, belki de her şeyi. Koskoca G.Saray bir taçtan, bir de kornerden iki gol yedi. Komedi gibi! Attığı ilk gol de tamamen şans. Göztepeli oyuncunun ters kafası, Sanchez'in göğsüne çarpıp gol oluyor. Ardından Göztepe beraberliği yakalıyor ve pek tabii ki tribünlerde homurdanmalar başlıyor.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

Sanchez belli ki ağır problemli. Attığı golden sonra bile sevinmiyor. İkinci yarı G.Saray biraz kımıldandı, art arda golleri buldu. Sara'nın attığı gol aslında Osimhen'in. Mükemmel bir topuk pasıyla Sara'ya bıraktı, o da takımı öne geçirdi.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

İşte ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Bir tuhaf penaltı ve G.Saray'ın üçüncü golü. Tam tribündeki taraftar rahatlamışken Göztepe'yi maçta tutan ikinci gol, bu sefer taç atışından geldi. Sonuçta G.Saray kazandı ama iddia ediyorum, camia asla oynanan oyundan memnun değil. Ne kanatları kullanabiliyorlar ne çabuk top kapabiliyorlar, sadece Osimhen'in hamallığında maçları kazanıyorlar.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

Karşılaşmayı yöneten hakem Mehmet Türkmen adına utanç verici bir geceydi. İlk yarıda konuk ekip Göztepe'nin gollük atağını ki sonra faul ile durduruldu ama Türkmen uydurma bir faulle topu G.Saray'a verdi. İkinci yarıda verdiği penaltı içler acısı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’

Üst düzey futbolda böyle penaltı yok. Osimhen'e darbe varmış gibi görünüyor ama ayaklar yerde. Şimdi MHK'ye sormak istiyorum; hani böyle tartışılan flu pozisyonlarda VAR, hakemi çağırmazdı? Ama dün gece çağırdı ve Türkmen'e istemeye istemeye hatalı bir penaltı çaldırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AHMET ÇAKAR #GALATASARAY #MUSTAFA ÇULCU #GÖZTEPE #SÜPER LİG #MEHMET TÜRKMEN