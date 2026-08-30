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Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’
Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası Mehmet Türkmen sözleri! ‘Utanç verici bir geceydi’
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe karşısında 3-2 galip geldi. Mehmet Türkmen'in Galatasaray lehine verdiği penaltı kararı dikkat çekti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Galatasaray maçındaki hakem kararlarını yorumladı.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 00:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 07:05