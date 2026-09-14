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Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! 'Tatilden hala dönmemiş...'
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Tatilden hala dönmemiş..."
Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u 1-0 yenerek tekrardan zirveye yerleşti. SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, sarı-kırmızılı takımın hücum yönünü överken, yıldız futbolcuyu eleştiren ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:06
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 10:09