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Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Tatilden hala dönmemiş..."

Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u 1-0 yenerek tekrardan zirveye yerleşti. SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, sarı-kırmızılı takımın hücum yönünü överken, yıldız futbolcuyu eleştiren ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 10:09
Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Park'ta Kocaelispor'u konuk etti. Maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

Sarı-kırmızılılar müsabakaya; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül 11'i ile başladı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

Cimbom, 71.dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışında kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti.

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de namağlup unvanını koruyan Galatasaray, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

CİMBOM YENİDEN ZİRVEDE

Puanını 13'e yükselten Okan Buruk'un öğrencileri, maç fazlasıyla Beşiktaş'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

AHMET ÇAKAR'DAN HEM ÖVGÜ HEM ELEŞTİRİ

SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, sarı-kırmızılı takımın oyununa övgü yağdırırken, yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı eleştirdi. İşte o ifadeler…

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

AHMET ÇAKAR: Barış tatilden hâlâ dönememiş

Galatasaray, Lizbon maçını kaybettikten sonra dün gece neler yapacağı merak konusuydu. Zira geçen sezon Kocaelispor'a puanlar kaybetmişti. Ama dün gece ye baktığımızda Galatasaray kazanmayı hak etti.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

"DENİZ GÜL İYİ OYUNCU"

Çok pozisyon yakaladılar, en önemlisi rakibi oynatmadılar, kaybettiği topları çok çabuk kazanıp tekrar hücum ettiler. Deniz Gül'ü ilk defa ilk 11'de gördük. Kesinlikle iyi oyuncu. Doğru yerler alıyor, rakiple iyi boğuşuyor.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

"G.SARAY'IN KONTROLÜ ALTINDA GEÇTİ"

İlk yarının son 15 dakikası Galatasaray, Leao ile önemli pozisyonlar yakaladı. İkinci yarı yine Galatasaray'ın kontrolü altında geçti. Önemli pozisyonlar geldi ama maçı kazandıran gol, Abdülkerim'in uzaktan attığı şutla oldu.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

Kocaelispor kalecisi gole kadar mükemmeldi. Ama golde mutlak hatalı. Uzak mesafe, top üzerine ve yerden geliyor, tutayım dedi ama tutamadı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

"TATİLDEN DÖNEMEDİ"

Barış Alper hâlâ kötü… Bir türlü tatilden dönemedi. Ama şurası muhakkak ki Türkiye'nin ofansif yönden en güçlü takımı Galatasaray.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

"BAŞARILI BULDUM"

Ben maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı başarılı buldum. Belki bir-iki faulü ters verdi ama Galatasaray'ın VAR yardımıyla iptal edilen golünde karar kesinlikle doğru.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın yıldızı için olay sözler! Tatilden hala dönmemiş...

"DEVAM KARARLARI DOĞRU"

Kurala göre top, kaleci tarafından eli üzerine konularak temas ettiğinde rakip dokunursa faul olur. Deniz'in attığı golde de öyle oldu. Galatasaray bir-iki pozisyonda penaltı bekledi ama onlarda da devam kararları doğruydu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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