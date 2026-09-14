Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Tatilden hala dönmemiş..."

"DEVAM KARARLARI DOĞRU"

Kurala göre top, kaleci tarafından eli üzerine konularak temas ettiğinde rakip dokunursa faul olur. Deniz'in attığı golde de öyle oldu. Galatasaray bir-iki pozisyonda penaltı bekledi ama onlarda da devam kararları doğruydu.