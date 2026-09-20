Ahmet Çakar'dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! "Tartışmasız tarihe geçecek"

Bilerek isteyerek kendini attırdı ki böylesine rezil bir maçtan sonra basın toplantısına çıkmasın diye. Bu kaçıncı! Daha önceki tüm maçlarına bakıyoruz, neredeyse hepsinde atılması lazım. Hep küfür, hep küfür. Bence artık bu geceden sonra Okan Buruk ile G.Saray'ın işi bitmiştir, bitmelidir. Hakem çok çok iyi maç idare etti, tek hatası Sane'ye yapılan hareketi sarı kart ile geçiştirmesi. VAR müdahalesi gelmedi, bence kırmızı olmalıydı.