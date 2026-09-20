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Ahmet Çakar'dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! 'Tartışmasız tarihe geçecek'
Ahmet Çakar'dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! "Tartışmasız tarihe geçecek"
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, unutulmaz bir derbiye imza attı. Bordo-mavililer, Muhammed Salah'ın hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmayı 4-0 kazanan taraf oldu. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, İskender Günen ve Ömer Üründül dev randevuyu yorumlarken, Salah için övgü dolu sözler kullandı.
Giriş Tarihi: 20.09.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 07:14