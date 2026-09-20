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Ahmet Çakar'dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! "Tartışmasız tarihe geçecek"

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, unutulmaz bir derbiye imza attı. Bordo-mavililer, Muhammed Salah'ın hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmayı 4-0 kazanan taraf oldu. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, İskender Günen ve Ömer Üründül dev randevuyu yorumlarken, Salah için övgü dolu sözler kullandı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 20.09.2026 00:20 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 07:14
Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında görkemli bir zafere imza attı. Bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek 3 puanı cebine koydu.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, İskender Günen ve Ömer Üründül derbiyi yorumlarken, Salah için de övgü dolu ifadelerde bulundu.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

ÖMER ÜRÜNDÜL: BÜYÜK MORAL KAZANDI

Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4 farklı skor ile yenerek hem yarışın içine girdi hem de büyük moral kazandı. Bu maç, ilk devrede bitti. Oyunu domine eden genelde Galatasaray'dı ama yenen 3 gol var, 2 de net kaçan. Günümüz futbolunda böyle bir takım savunması olmaz. İlk gole bakalım... Daha 4. dakikada korner dönüşünde 70 metre genişlikte Salah'ı kaçırıyorsun.

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Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

Ardından üsten oynar gibi gözüküyorsun, rakip savunmayı zorluyorsun ama devamlı pozisyon veriyorsun. Çünkü takımdaki en büyük rahatsızlık, rakipler ön alan baskısını kırınca pozisyonlar veriyorsun. Takım tertibinde de büyük hata var. Böyle bir kritik deplasmanda defansif yönleri hiç olmayan Sane ve Leao'yu birlikte kanatlarda görevlendiriyorsun. Sonuçta da farklı bir yenilgi geldi.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

Okan Buruk'un takımın bu zaaflarını önleyici bir takım tertipler düşünmesi lazım. Ligdeki kolay rakipleri G.Saray rahat geçer ama bilhassa Avrupa'da bu anlayış başına devamlı iş açar. Trabzon'a gelince tabii öncelikle 3 gol atan Salah'ı kutlamak lazım. Gerçekten çok usta bir oyuncu. Reis'in en büyük doğrusu, santrforda hareketli Dju'yu görevlendirmesiydi. Onuachu'nun aksine çok hareketli. Bir gol kaçırdı. Ama 3. golde egoistlik yapmadan Salah'ı görmesi çok önemliydi.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

"SAHA İÇİN YÖNETMENİ ONANA'YDI"

Reis'in hamlesindeki en büyük doğrusu da takımın en verimsizi ismi Muçi'yi oyundan tam zamanında almasıydı. Bana göre dünkü maçta Trabzon'un saha içi yönetmeni Onana'ydı. Tempoyu o ayarladı. Geriden oyunu o kurdu. Kurtarışları da var. Çağdaş kaleci performansı gösterdi.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

İSKENDER GÜNEN: İLK MAÇINDA FARKLI BİR ANLAYIŞ SAHAYA SÜRDÜ

Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesinde Trabzonspor mükemmel bir geceye imza attı. Thomas Reis ilk maçında farklı bir 11 ile ve taktik anlayışıyla takımını sahaya sürdü. Savunma ile orta saha arasındaki mesafeyi oldukça dar tutarak Galatasaray'ın yaratıcı ayaklarına hareket alanı tanımayan bordo-mavililer, kazandığı toplarla dikine ve öldürücü hücumlar gerçekleştirdi.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

Hoca, Onuachu yerine Franculino'yu tercih etti. Aral'ın yerine ise Saviolo ile başladı. Saviolo ve Salah'ın patlayıcı hızlarından yararlandı, Salah gerçekten dün akşam bir kez daha görüldü ki Trabzonspor'un her şeyi. Attığı 3 gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu. İlk yarı 3 farklı sonuç..

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

"DİRİLİŞ FIRTINA"

Doğaldır ki ikinci yarıda Trabzonspor oyunu daha çok kendi alanında kabul etti. Ama Galatasaray'ın girdiği 2 gol pozisyonunda kaleci Onana'nın öne çıktığı anlardan başka, rakibe pozisyon vermedi. Orta alanda Fabinho gün geçtikçe takıma daha fazla katkı sağlayacağının mesajlarını verdi. Melih ise takımın görünmez kahramanlarından biriydi. Sezon başından beri çalkantılarla geçen 5 haftadan sonra böyle büyük bir maçta ortaya konan oyun ve alınan farklı skor yeniden diriliş olarak yorumlanabilir.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

MUSTAFA ÇULCU: SALAH GİBİ BİR YILDIZI İZLEMEK KEYİF

Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis'in koşarak, pres yaparak maç kazanma felsefesi, 3 değişik isimle yaptığı rotasyon dokunuşu ilk yarıda etkili bir oyun ve 3 golle etkisini gösterdi. Salah gibi bir yıldızı seyretmek keyif. Galatasaray savunma güvenliğini düşünmeden ön alan baskısı ile duran topta ailecek rakip alana gidince ilk uzun topta Salah cezayı kesti. Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için ağır yük boyutuna gelmiş.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı. Batuhan Kolak için tam bir sınav maçı. 10, 34 ve 54. dakikalarda dönen toplarda bir tık bekleyip çevre kontrolü yapsa Trabzonspor lehine müthiş avantajlar vardı ama kesti.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

Çaldığı faul sonrası Abdülkerim'in el hareketi ve Pina'ya faulünde Eren'e sarı göstermedi. 71'de Sane'ye yaptığı faulden dolayı Savic'e kırmızı kart olmalıydı. Okan Buruk tepki verip alanını terk edince kırmızı gördü. 85'te Ozan Tufan'a yaptığı acımasızlık içeren ciddi faulünde Lesley'e sahada kırmızı kartı göstermezsen hakemliğin tartışılır.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

"ONA İNANLARIN GÜVENİNİ SARSTI"

VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi, doğru kırmızı geldi. Hakem öncelikle beden dili konusunda kendini geliştirmeli. Bu maçlardaki performans, hakemin futbol paydaşları tarafından kabulü olur. Son bölümde kırmızı kartlarda ve avantaj pozisyonlarında ona inananların güvenini sarstı.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

AHMET ÇAKAR: TRABZONSPOR, G.SARAY'I SAHADAN SİLDİ

50 yıldır Trabzon-G.Saray maçları oynanır, böylesine bir maç, Trabzonspor'un G.Saray'ı sahadan sildiği bir karşılaşma hatırlamıyorum. Tabii ki bunun baş mimarı Muhammed Salah. Bir insan her topu doğru kullanır mı?

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

"TARTIŞMASIZ TARİHE GEÇECEK"

Bir insan derbide böylesine istekli olup tüm gollerde ya atan ya attıran olur mu? Tartışmasız Salah, Trabzon tarihinde tıpkı Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş gibi çok önemli bir yer tutacak. G.Saray'ın hali içler acısı. Artık Okan Buruk'tan bu takıma hayır gelmez. Yenen tüm goller ağır ve korkunç defans hataları.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

İlk golde korner atılıyor, Salah 70 metre tek başına ilerleyip golünü atıveriyor. Neredesin Abdülkerim? Neredesin Sanchez? Amatör takımlar bile kornerde bir oyuncuyu bu tür pozisyonlar için geride bırakır. İkinci golde de öyle. Salah aldı, çevirdi, 'al da at' dedi. Üçüncü gol, Sanchez çıkarken rakibine verdi, bu da gol oldu. Bu kadar hata yaparsan sonuç böyle olur. Gelelim Okan Buruk'a…

Ahmet Çakar’dan çarpıcı Trabzonspor ve Salah övgüsü! Tartışmasız tarihe geçecek

Bilerek isteyerek kendini attırdı ki böylesine rezil bir maçtan sonra basın toplantısına çıkmasın diye. Bu kaçıncı! Daha önceki tüm maçlarına bakıyoruz, neredeyse hepsinde atılması lazım. Hep küfür, hep küfür. Bence artık bu geceden sonra Okan Buruk ile G.Saray'ın işi bitmiştir, bitmelidir. Hakem çok çok iyi maç idare etti, tek hatası Sane'ye yapılan hareketi sarı kart ile geçiştirmesi. VAR müdahalesi gelmedi, bence kırmızı olmalıydı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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