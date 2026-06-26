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Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’
Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek kupaya galibiyetle veda etti. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, maçın ardından Libero TV yayınında sert sözler söyledi. İşte detaylar..
Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 11:16