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Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek kupaya galibiyetle veda etti. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, maçın ardından Libero TV yayınında sert sözler söyledi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:07 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 11:16
Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

A Milli Futbol Takımı mücadeleye "Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz" 11'i ile çıktı.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

ABD ise "Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, McKennie, Berhalter, Reyna, Aaronson, Weah ve Pepi" 11'i ile sahada yer aldı.

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Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

KAAN AYHAN GALİBİYETİ GETİRDİ

Mücadelede milli takımın gollerini Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'dan geldi. Milli takıma galibiyet golünü Kaan 90+8. dakikada ağlara yolladı.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

MİLLİLER 3 PUANLA KAPATTI

Bu sonucun ardından Milli Takım, ilk galibiyetini ve puanlarını alarak şampiyonayı 3 puanla tamamladı.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay'a da 1-0'lık skorlarla kaybetti.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

AHMET ÇAKAR'DAN SERT SÖZLER

Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, Libero TV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

Ahmet Çakar, oynanan oyun ve kadro tercihlerini eleştirirken, kamp yeri hakkında da sert sözler kullandı.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

"TAM ANLAMIYLA FİYASKO"

Çakar, "Buradan alınacak ders şu; tam anlamıyla fiyasko! Oyun ve sonuç fiyasko. Kamp ve yeri fiyasko. Gidiş zamanı fiyasko.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

"DEREBEYLİKLERİNE İZİN VERİLMESİ..."

Kadro teşkili fiyasko. Bazı oyuncuların (Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral) derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko." dedi.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

KAAN AYHAN SÖZLERİ

Çakar ayrıca, Milli Takım'a galibiyeti getiren Kaan Ayhan hakkında, "Kaan Ayhan'ın gol atması, oraya haklı seçilmiş olmasını gerektirmez." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar’dan Türkiye - ABD maçı sonrası olay sözler! ‘Derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko’

"BUNLARIN HEPSİ KIYAKÇILIK"

Çakar, "Öte yandan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de sezonun en kötü oyuncusu. Son 5 dakikada oyuna giriyor. Bunların hepsi kıyakçılık" diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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