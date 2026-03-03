Alanyaspor – Galatasaray maçı muhtemel 11’leri!

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu son maçında Alanyaspor ile karşılaşacak. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor. Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor. TÜRKİYE KUPASI'NDA 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi. SON 5 MAÇTA 9 GOL YEDİ Sarı-kırmızılı ekip, son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gol gördü. Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında son olarak gol yemeyen Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıktı. Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juventus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi. ALANYASPOR İLE ÜST ÜSTE 2. KEZ OYNAYACAK Galatasaray, Alanyaspor ile üst üste 2. kez resmi maçlarda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta konuk ettiği rakibini 3-1 yendi. ALANYASPOR'A KARŞI SON 8 MAÇI KAZANDI Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı. Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü. İŞTE MUHTEMEL 11'LER Corendon Alanyaspor: Vıctor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Mounie, Ruan, Meschack, Uı-Jo Hwang. Galatasaray: Günay, Boey, Kaan, Singo, Eren, İlkay, Torreıra, Sara, Sane, Asprilla, Barış.