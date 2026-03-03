Alanyaspor – Galatasaray maçı muhtemel 11’leri!

TÜRKİYE KUPASI'NDA 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.