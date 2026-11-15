Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

Atletico Madrid'in yıldızları arasında yer alan Alexander Sörloth'un adı bir kez daha Süper Lig devleri ile anılmaya başladı. Norveçli futbolcunun, Atletico Madrid'de ayrılığın eşiğinde olduğu ifade edildi. Atletico Madrid'in Alexander Sörloth'n performansını yeterli olarak görmediği kaydedildi. JUVENTUS PEŞİNDE İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Juventus'un Alexander Sörloth ile ilgilendiği belirtildi. Norveçli santrfor için Türkiye'den Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu ifade edildi. Alexander Sörloth için Trabzonspor'un da ilgisinin bulunduğu aktarıldı. BU SEZON SESSİZ KALDI Atletico Madrid'de bu sezon sadece 6 maça çıkan Alexander Sörloth, 155 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki Norveçli santrforun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek. Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. TÜRKİYE'DE OYNADI Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.