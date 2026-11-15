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Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

LaLiga devlerinden Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'un geleceği için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Norveçli golcü için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 17:59
Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

Atletico Madrid'in yıldızları arasında yer alan Alexander Sörloth'un adı bir kez daha Süper Lig devleri ile anılmaya başladı.

Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

Norveçli futbolcunun, Atletico Madrid'de ayrılığın eşiğinde olduğu ifade edildi.

Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

Atletico Madrid'in Alexander Sörloth'n performansını yeterli olarak görmediği kaydedildi.

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Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

JUVENTUS PEŞİNDE

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Juventus'un Alexander Sörloth ile ilgilendiği belirtildi.

Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

Norveçli santrfor için Türkiye'den Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu ifade edildi.

Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

Alexander Sörloth için Trabzonspor'un da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

BU SEZON SESSİZ KALDI

Atletico Madrid'de bu sezon sadece 6 maça çıkan Alexander Sörloth, 155 dakika sahada kaldı.

Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

30 yaşındaki Norveçli santrforun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek.

Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası! Atletico Madrid’den ayrılık kararı

TÜRKİYE'DE OYNADI

Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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