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Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: “Hemen alınmalı”

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor'a 2-1 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları İskender Günen, Levent Tüzemen ve Mustafa Çulcu, karşılaşmayı değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 01.09.2026 01:05 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 07:06
Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

SABAH Spor yazarları İskender Günen, Levent Tüzemen ve Mustafa Çulcu, Trabzonspor'un Amedspor'a 2-1 kaybettiği maçı yorumladı.

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

LEVENT TÜZEMEN: "ACİL GOLCÜ LAZIM"

"Trabzonspor'da müthiş kurtarışlar yapan kaleci Onana eğer ön plana çıkıyorsa bu Amed'in ne kadar etkili oynadığını gösterir. 11. dakikada Trabzon, Salah'la golü buldu. Fabinho'nun rakipten topu çalması akıl doluydu. Önüne düşen topu Muçi çok çabuk rakip savunmanın arkasına sarkan Salah'ın koşu yoluna bıraktı. Mısırlı yıldız, uzun soluklu taşıdığı topu sol ayağıyla köşeye bıraktı.

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

Fabinho fizik olarak hazır değil ama akıllı topçu. Sakin kalıyor, topla rakip arasına doğru zamanda giriyor. Ayrıca Brezilyalı'nın müthiş bir çevre kontrolü var. Gol Trabzon'u coşturacağına aksine fren yaptırdı. Daha fazla hücum eden taraf Amed oldu. Penaltıda Diagne'nin vuruşunu önleyen Onana, ikinci vuruşta Sor'un ayağından golü yemesine rağmen müthiş kurtarışlar yaparken hem savunmayı yönetti hem de geriden oyunu başlattı.

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Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

Trabzon'da tutan şahaneydi ama atan Onuachu çok etkisizdi. Nijeryalı golcü rakip kale önünde top tutma konusunda duvar olamadı, ikili mücadeleleri kaybetti. Salah'a asist yapan Muçi, hırsıyla, çalışkanlığıyla ve attığı etkili şutlarla göz doldurdu. Aral Şimşir bence Saviolo'dan daha etkili oynuyor. Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen Amed'li oyuncular, çok fazla pas hataları yapsalar da güçlü fizik yapıları ve dirençli mücadeleleri ile etkili oldu.

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

Trabzon'un iyi bir golcüye ihtiyacı var. Teknik kalitesi tartışılmayan Salah'a Liverpool'daki gibi pas yapabilecek, oyuna Fabinho gibi akıl koyacak bir oyuncu alınması gerekir. Eğri oturalım doğru konuşalım, Amed maçı kazanmak için daha çok istekli ve coşkuluydu. Trabzonspor savunmasının anlık hatasını affetmeyip son dakikada 3 puanı aldılar."

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

İSKENDER GÜNEN: "Hücum planında büyük sıkıntı var"

"Ferencvaros maçından sonra moral kazanmak için Amed deplasmanından alınması gereken üç puan büyük önem taşımaktaydı. Ama bir başka gerçek var ki futbol kadronuz diğer takıma göre daha zengin olsa da ortaya koyacağınız mücadele ve takım birlikteliği büyük önem taşır. Amed gibi Süper Lig'e yeni çıkan takım karşısında oynanan oyun ve sonuç büyük bir hayal kırıklığı olsa gerek. Salah'ın ilk yarıdaki fırsatçılığıyla gelen golden sonra ise sahada ne yaptığını bilmeyen bir takım vardı.

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

Saha içi kurgusu ve özellikle hücum üretkenliği yok denecek kadar azdı. Trabzonspor adına öne çıkan oyuncu, üç net gol pozisyonunu önleyen ve penaltıyı kurtarmasına rağmen savunma oyuncularının pozisyonu izlemesiyle golü kalesinde gören Onana ise söyleyecek fazla bir sözümüz yok. Salah'a asisti yapsa da Muçi'nin inanılmaz top kayıpları, hücum devamlılığını baltaladı. İki kenarın tamamen oyundan düşmesi ve üretkenlikten uzak kalması Trabzonspor'un kanat organizasyonlarını felç etti.

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

Önde top tutamama ve kazanılan topları çabuk kaybetme sorunu birleşince, takım rakip yarı alana yerleşemedi. Geriden çıkarken yapılan pas hataları ve dönen ikinci topların tamamının Amed'e kaptırılmasıyla ilk yarı oyunu tamamen rakibe teslim ettiler. İkinci devrede rakip alanda daha fazla görünmelerine rağmen ceza sahasına girmekte ve net gol pozisyonu üretmekte büyük yetersizlikler vardı.

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

Topa sahip olunan anlarda dahi, organize bir hücum planının devreye girememesi ve her şeyin bireysel becerilere kalması gol pozisyonlarında yetersizliklerin en önemli nedeniydi. Aral beklentilerden uzak bir oyun ortaya koydu. Kenarlardan istenilen toplar gelmediği için de Onuachu'nun etkisizliği devam etti. Son dakikada gelen gol ise savunmanın büyük hatası kaynaklıydı."

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

MUSTAFA ÇULCU: "TEKNOLOJİYE İNANMALIYIZ"

"Trabzonspor'da yaşanan Fatih Tekke istifa olayındaki sıkıntılı süreç bitmiş, yerini sevgi yumağı ve üst seviye takım birlikteliği almış. Ancak bu pozitif atmosfer sahadaki oyuna yansımadı. Salah'ın kontrataktan attığı gol dışında pozisyon yok. Ne hücumda ne savunmada organize olamadılar. Öyle ki ilk yarıda Onana kalesinde devleşti, 5 kurtarışı var. Ozan Tufan'ın oyuna girmesiyle Trabzonspor daha hareketlendi. Topa sahip olan, direkt kaleyi ve golü düşününce orta alanlar çabuk geçildi.

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

Trabzonspor golü ararken savunma güvenliğini kaybedince golü yedi. Onuachu'nun kendini bulması için bir gole ihtiyacı var. Çok aradı, istedi ama olmadı. Trabzonspor'un savunma anlayışında ve oyun planında gelişmesi gereken çok ciddi sıkıntılar var.

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

Atilla Karaoğlan'ın karta girmeme ısrarı yanlıştı. Oyunun sertleşmesine, gerilmesine ve itirazlara neden oldu. Ballet sanki hakemin koruma kalkanındaydı. İlk yarının uzatma dakikalarında Dia Saba'nın ortasında Melih'in sol kolu açık, genişlemiş ve topla oynayan kol konumundaydı penaltı kararı doğru.

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

Onana'nın kurtarışında golü atan Sor'un ceza alanına erken girip girmediğini VAR inceledi, teknolojiye ve VAR'a inanmak durumundayız.

Amedspor – Trabzonspor maçı sonrası açıkladı: Hemen alınmalı

70'te Mustafa Eskihellaç'ın pozisyonu ofsayt değil lakin düşmesinde de temas yok. Kendini attı penaltı değildi. Amedspor'un attığı ikinci golde golü atan oyuncu topun gerisinde ofsayt yok. Gol temiz. Hakem Karaoğlan'ın baskı altında endişe ve kaygılı olduğu her kararında yüzünden okunuyordu."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İSKENDER GÜNEN #LEVENT TÜZEMEN #MUSTAFA ÇULCU #AMEDSPOR #TRABZONSPOR