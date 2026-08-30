Trend Galeri Trend Spor Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca vedaya hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira, Anderson Talisca transferinde sona yaklaştı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2026 17:19
Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ayrılık çok yakın.

Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri yolunda…

Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

Anderson Talisca'nın transferi için Al Jazira'nın gaza bastığı öğrenildi.

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Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre; Anderson Talisca'nın Al Jazira yolcusu olduğu belirtildi.

Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

Fenerbahçe ile Al Jazira arasında Anderson Talisca transferi için anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

OYUNCU TARAFIYLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Anderson Talisca'nın Al Jazira ile maaş görüşmelerine başladığı vurgulandı.

Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

Anderson Talisca'nın Al Jazira'da Fenerbahçe'de kazandığı yıllık ücretin üstünde bir maaş talep ettiği belirtildi.

Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

Brezilyalı yıldızın, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinden 2 yıllık kontrat istediği öğrenildi.

Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

7 MAÇTA 5 GOL ATTI

Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı.

Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlilerin Samsunspor maçı kadrosuna ağrıları nedeniyle dahil edilmemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #ANDERSON TALİSCA