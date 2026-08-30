Anderson Talisca, Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte istediği sözleşme

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ayrılık çok yakın. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri yolunda... Anderson Talisca'nın transferi için Al Jazira'nın gaza bastığı öğrenildi. ANLAŞMA SAĞLANDI A Spor'un haberine göre; Anderson Talisca'nın Al Jazira yolcusu olduğu belirtildi. Fenerbahçe ile Al Jazira arasında Anderson Talisca transferi için anlaşma sağlandığı ifade edildi. OYUNCU TARAFIYLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI Anderson Talisca'nın Al Jazira ile maaş görüşmelerine başladığı vurgulandı. Anderson Talisca'nın Al Jazira'da Fenerbahçe'de kazandığı yıllık ücretin üstünde bir maaş talep ettiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinden 2 yıllık kontrat istediği öğrenildi. 7 MAÇTA 5 GOL ATTI Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlilerin Samsunspor maçı kadrosuna ağrıları nedeniyle dahil edilmemişti.