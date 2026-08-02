Trend Galeri Trend Spor Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın geleceği ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sambacı futbolcunun transfer kararının netleştiği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 02.08.2026 18:30 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 18:31