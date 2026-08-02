Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceği merak konusuydu. Yabancı kuralı nedeniyle ayrılık iddiaları gündeme gelen Brezilyalı'nın kararını verdiği öğrenildi. TEKLİF GELMEDİ TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Anderson Talisca'ya henüz bir teklif gelmediği belirtildi. Anderson Talisca'nın da Fenerbahçe'de forma giymekten mutlu olduğu aktarıldı. Brezilyalı yıldızın bu durumu her fırsatta dile getirdiği aktarıldı. SEZONA İYİ BAŞLADI Anderson Talisca, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonuna iyi bir giriş yaptı. 32 yaşındaki Brezilyalı on numara, Gornik Zabrze maçlarında santrfor bölgesinde forma giydi. Brezilyalı yıldız, Gornik Zabrze maçlarında attığı birer golle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmesinde etkili oldu. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.