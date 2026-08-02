Trend Galeri Trend Spor Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın geleceği ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sambacı futbolcunun transfer kararının netleştiği vurgulandı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2026 18:30 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 18:31
Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceği merak konusuydu.

Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

Yabancı kuralı nedeniyle ayrılık iddiaları gündeme gelen Brezilyalı'nın kararını verdiği öğrenildi.

Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

TEKLİF GELMEDİ

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Anderson Talisca'ya henüz bir teklif gelmediği belirtildi.

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Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

Anderson Talisca'nın da Fenerbahçe'de forma giymekten mutlu olduğu aktarıldı.

Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

Brezilyalı yıldızın bu durumu her fırsatta dile getirdiği aktarıldı.

Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

SEZONA İYİ BAŞLADI

Anderson Talisca, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonuna iyi bir giriş yaptı.

Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

32 yaşındaki Brezilyalı on numara, Gornik Zabrze maçlarında santrfor bölgesinde forma giydi.

Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

Brezilyalı yıldız, Gornik Zabrze maçlarında attığı birer golle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmesinde etkili oldu.

Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Anderson Talisca’dan transfer kararı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #ANDERSON TALİSCA #İSMAİL KARTAL #TRANSFER