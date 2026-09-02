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Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu. İşte haberin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2026 21:28 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 21:29
Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma...

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın durumu merak konusuydu.

Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma...

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusunun takımdan ayrılarak transfer olması bekleniyordu.

Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma...

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen Anderson Talisca ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma...

TALISCA AL-JAZIRA'DA

A Spor'da yer alan habere göre Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira'da kariyerine devam edecek.

Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma...

2 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, Talisca'nın yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği de aktarıldı.

Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma...

Ocak 2025'te sarı-lacivertlilere transfer olan Anderson Talisca, 75 maçta sahaya çıktı.

Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma...

44 GOL ATTI

Söz konusu karşılaşmada 44 kez fileleri sarsan Brezilyalı yıldız, 7 defa da gol pası verdi.

Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt değeri 7 milyon Euro olan Talisca, kariyerinde daha önce Bahia, Benfica, Beşiktaş, Guangzhou ve Al-Nassr formalarını da terletti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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