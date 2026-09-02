Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık anlaşma...

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın durumu merak konusuydu. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusunun takımdan ayrılarak transfer olması bekleniyordu. Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen Anderson Talisca ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. TALISCA AL-JAZIRA'DA A Spor'da yer alan habere göre Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira'da kariyerine devam edecek. 2 YILLIK SÖZLEŞME Haberde, Talisca'nın yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği de aktarıldı. Ocak 2025'te sarı-lacivertlilere transfer olan Anderson Talisca, 75 maçta sahaya çıktı. 44 GOL ATTI Söz konusu karşılaşmada 44 kez fileleri sarsan Brezilyalı yıldız, 7 defa da gol pası verdi. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt değeri 7 milyon Euro olan Talisca, kariyerinde daha önce Bahia, Benfica, Beşiktaş, Guangzhou ve Al-Nassr formalarını da terletti.