Trend Galeri Trend Spor Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig ve 1.Lig'den seçilen tartışmalı pozisyonları yorumladı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara da son noktayı koydu. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 15:07
Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan 'Hakem Kararları Analizi' paylaşıldı.

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

Pozisyonların, Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından seçildiği ifade edildi.

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

VİDEOLAR DEVAM EDECEK

Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizlerin sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

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Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

DERBİNİN KARARLARINI YORUMLADI

Paylaşılan videoda, 5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadı'nda oynanan FenerbahçeBeşiktaş mücadelesinden pozisyonlar da yer aldı.

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

AGBADOU-OĞUZ AYDIN POZİSYONU

Mücadelenin 5.dakikasında Emmanuel Agbadou ile Oğuz Aydın arasında geçen pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı beklemişti.

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

"KASITLI BİR HAREKETİ YOK"

Videoda yer alan yorumda, "Top, Agbadou'nun oyun aksiyonu açısından doğal pozisyonda bulunan sağ koluna çarpıyor. Kolun, topa doğru kasıtlı bir hareketi yok ve kolun pozisyonu vücudu doğal olmayan şekilde büyütmemektedir. Beklenen karar: Devam" ifadeleri yer aldı.

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

VLAHOVIC-KANTE POZİSYONU

50.dakikada Dusan Vlahovic'in iptal edilen golü, "Top için rakibiyle mücadele eden rakibini hafif şekilde tutuyor. Temas hafif ve süreklilik içermediğinden bu hareket savunma oyuncusunun mücadele etme yeteneği üzerinde herhangi bir etki yaratmamaktadır.

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

"FAUL YOK"

Bu durumda hakemin, topun kaleye girene kadar düdüğü geciktirmesi beklenir. Bu şekilde, VAR'ın saha incelemesi önerme imkanı olur. Beklenen karar: Vlahovic tarafından yapılan faul yok." diye aktarıldı.

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

KEREM AKTÜRKOĞLU - SALİH ÖZCAN POZİSYONU

75.dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyona da yer verilirken, "Oyun ceza alanına doğru ilerlerken Salih Özcan, Kerem ile mücadele ediyor. Oyuncular arasındaki herhangi bir temas ceza alanı dışında gerçekleşmektedir.

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

"PENALTI YOK"

Bu nedenle temasın faul olarak değerlendirilmesi durumunda, direkt serbest vuruş verilmelidir. Beklenen karar: Penaltı yok" şeklinde yorumlandı.

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

KÜFÜR İÇİN TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan MHK, talimat değişikliğine gidilerek İngilizce 'f... off' tepkisinin de, 'f... you' gibi ağır hakaret olarak adlandırıldığını ve kırmızı kartla cezalandırılacağını da açıkladı.

Anthony Taylor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki pozisyonlara noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

İŞTE DİĞER MAÇLARDAKİ POZİSYONLAR

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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