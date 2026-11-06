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Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...
Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...
Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig ve 1.Lig'den seçilen tartışmalı pozisyonları yorumladı. Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde Aleksey Batrakov'un penaltı beklediği pozisyona da son noktayı koydu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.11.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 12:52