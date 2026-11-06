Trend Galeri Trend Spor Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig ve 1.Lig'den seçilen tartışmalı pozisyonları yorumladı. Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde Aleksey Batrakov'un penaltı beklediği pozisyona da son noktayı koydu. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 06.11.2026 12:28 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 12:52
Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan 'Hakem Kararları Analizi' paylaşıldı.

Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

Pozisyonlar, geçtiğimiz aydaki videoda olduğu gibi Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından seçildi.

Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

VİDEOLAR DEVAM EDECEK

Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizlerin sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

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Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

DERBİNİN KARARLARINI YORUMLADI

Paylaşılan videoda, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanan Galatasaray – Fenerbahçe mücadelesinden pozisyon da yer aldı.

Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

KEREM - SALLAI POZİSYONU

"2026/27 sezonunun başlangıcında Oyun Kuralları'nda değişiklik yapılmış ve müsabaka organizatörlerine, gerginlik yaşanan durumlarda rakibiyle ağzını kapatarak iletişim kuran oyunculara kırmızı kart verme seçeneği sunulmuştur. Ancak 2 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan UEFA hakem talimatlarında, UEFA'nın rakibiyle konuşurken ağzını kapatan oyunculara otomatik olarak kırmızı kart gösterilmesi seçeneğini UYGULAMAYACAĞI belirtilmiştir. Bu husus, TFF sezon öncesi medya bilgilendirme toplantısında da açıklanmıştır. Hakemler, iletişimi gizlemek amacıyla ağzını kapatma davranışını sportmenlik dışı davranış olarak değerlendirebilir ve sarı kart gösterebilir. Ancak hakaret içeren veya ırkçı davranışlara ilişkin açık kanıt bulunması hâlinde, kırmızı kart gösterilmesi gibi ilave disiplin yaptırımları uygulanabilir. Söz konusu pozisyonda ise böyle bir durum yoktur. Nihai karar: KIRMIZI KART YOK"

Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

BATRAKOV'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

"Matteo Guendouzi'nin rakibiyle girdiği bu mücadelede hakem, gerçekleşen temasın şiddeti ile bu temasın hücum oyuncusu üzerindeki etkisi arasındaki ilişkiyi değerlendirmelidir. Bununla birlikte oyuncular arasında bir temas gerçekleşmesi otomatik olarak bir faul yapıldığı anlamına gelmez. Bu pozisyonda hafif bir temas gerçekleşmekte, bu temasın hücum oyuncusu üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı ancak Batrakov'un temasın şiddetini açıkça abartarak kendisini yere bıraktığı değerlendirilmektedir. Nihai karar: DEVAM"

Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

TORREIRA'NIN KIRMIZI KARTI

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7.haftasında oynadığı Kasımpaşa maçında Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, 65. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

TAYLOR'IN YORUMU

"Hücum oyuncusu ceza sahasına doğru ilerlerken Torreira kendisine bir faul yapıyor. Hakem, faulün gerçekleştiği anda bunun bariz bir gol şansı olup olmadığını değerlendirmelidir. Oyun kuralları kapsamında dikkate alınması gereken kriterler şunlardır: İhlal ile kale arasındaki mesafe, oyunun yönü, top kontrolü veya topu kazanma olasılığı, diğer savunma ve hücum oyuncularının pozisyonları. Bu pozisyonda, hücum oyuncusu faule maruz kalmamış olsaydı, topun kontrolünü koruyacağı ve kaleye şut çekebilecek durumda olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle pozisyon, bariz gol şansı olarak kabul edilir. Serbest vuruş ve kırmızı kart kararı doğru."

Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

İŞTE DİĞER MAÇLARDAKİ POZİSYONLAR

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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