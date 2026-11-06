Anthony Taylor, Galatasaray – Fenerbahçe derbisindeki pozisyona noktayı koydu! MHK yeni videoyu yayımladı...

TAYLOR'IN YORUMU

"Hücum oyuncusu ceza sahasına doğru ilerlerken Torreira kendisine bir faul yapıyor. Hakem, faulün gerçekleştiği anda bunun bariz bir gol şansı olup olmadığını değerlendirmelidir. Oyun kuralları kapsamında dikkate alınması gereken kriterler şunlardır: İhlal ile kale arasındaki mesafe, oyunun yönü, top kontrolü veya topu kazanma olasılığı, diğer savunma ve hücum oyuncularının pozisyonları. Bu pozisyonda, hücum oyuncusu faule maruz kalmamış olsaydı, topun kontrolünü koruyacağı ve kaleye şut çekebilecek durumda olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle pozisyon, bariz gol şansı olarak kabul edilir. Serbest vuruş ve kırmızı kart kararı doğru."