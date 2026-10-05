Antonio Conte’den Kante itirafı: “Chelsea bana 10 kez sordu”

Antonio Conte, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemle ilgili konuştu. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante için de itiraflarda bulundu. The Athletic'e konuşan Conte, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Büyük transferler yapmamıştık. David Luiz'i, Marcos Alonso'yu ve N'Golo Kante'yi aldık. 'CHELSEA BANA KANTE'Yİ 10 KEZ SORDU' Kulüp, Kante'den emin olup olmadığımı bana 10 kez sordu. Tipik bir Chelsea oyuncusu değildi: Uzun boylu ve yakışıklı değildi. Açıkçası ilk gördüğümde ben de fiziksel özellikleri konusunda biraz şüpheye düşmüştüm. Ama Kante'nin üst düzey bir oyuncu olduğuna o kadar emindim ki...