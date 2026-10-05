Trend Galeri Trend Spor Antonio Conte’den Kante itirafı: “Chelsea bana 10 kez sordu”

Antonio Conte’den Kante itirafı: “Chelsea bana 10 kez sordu”

Son olarak Napoli'yi çalıştıran İtalyan teknik adam Antonio Conte, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 05.10.2026 12:53 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 12:54
Antonio Conte’den Kante itirafı: Chelsea bana 10 kez sordu

Antonio Conte, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemle ilgili konuştu. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante için de itiraflarda bulundu.

Antonio Conte’den Kante itirafı: Chelsea bana 10 kez sordu

The Athletic'e konuşan Conte, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Büyük transferler yapmamıştık. David Luiz'i, Marcos Alonso'yu ve N'Golo Kante'yi aldık.

Antonio Conte’den Kante itirafı: Chelsea bana 10 kez sordu

"CHELSEA BANA KANTE'Yİ 10 KEZ SORDU"

Kulüp, Kante'den emin olup olmadığımı bana 10 kez sordu. Tipik bir Chelsea oyuncusu değildi: Uzun boylu ve yakışıklı değildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Antonio Conte’den Kante itirafı: Chelsea bana 10 kez sordu

Açıkçası ilk gördüğümde ben de fiziksel özellikleri konusunda biraz şüpheye düşmüştüm. Ama Kante'nin üst düzey bir oyuncu olduğuna o kadar emindim ki...

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ANTONİO CONTE #NAPOLİ #FENERBAHÇE #CHELSEA