Trend Galeri Trend Spor Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco'ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco'ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Monaco'yu evinde 6-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye 11'de başlayan Arda Güler, Vinicius Jr'ın attığı golün asistini yapan isim oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 00:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 00:58
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Santiago Bernabéu'da Real Madrid ile Monaco karşı karşıya geldi.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

Ev sahibi Real Madrid, mücadeleye, "Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Mastantuono, Bellingham, Vini Jr., Mbappé." 11'iyle başladı.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

Konuk Monaco ise "Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Henrique; Zakaria, Akliouche, Teze, Golovin; Ansu Fati, Balogun." kadrosuyla sahada yer aldı.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

Dakika 5'i gösterdiğinde Real Madrid 1-0 öne geçti. Valverde topu ceza sahası çizgisindeki Kylian Mbappe ile buluşturdu ve yıldız oyuncu topu sol alt köşeden ağlara gönderdi.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

26.dakikada Arda Güler'in müthiş pasında sol kanatta topla buluşan Vinicius, ceza sahası içindeki Mbappe'ye pasını attı. Fransız yıldız, yakın mesafeden temiz bir vuruşla golü attı ve skoru 2-0'a getirdi.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid cephesi, soyunma odasına 2-0'lık skor üstünlüğüyle gitti.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

Eflatun-beyazlılar, ikinci yarıya da hızlı başladı. 52. dakikada Vinicius Junior sağ tarafta bulunan Franco Mastantuono'ya topu gönderdi. Topu kontrol eden Mastantuono, meşin yuvarlığı sol alt köşeden ağlara gönderdi ve 3-0 yaptı.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

55.dakikada ise Real Madrid maçı 4-0'a getirdi. Vinicius Junior, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasında bulunan Arda Güler'e kesti, Monaco'nun stoperi Kehrer, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

63.dakikada Arda Güler'in orta sahada kayarak pasında topla buluşan Vinicius Jr., hızlıca ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla sert vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı: 5-0

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

72.dakikada Dani Ceballos, Real Madrid ceza alanı içerisinde pas hatası yaptı. Topla buluşan Teze, ağları havalandırdı ve skoru 5-1 yaptı.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

Real Madrid'de Jude Bellingham, savunma arkasında topla buluştu ve kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-1

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

Kalan sürede başka gol çıkmadı ve Real Madrid, sahasında Monaco'yu 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

Bu sonucun ardından eflatun-beyazlılar, puanını 15'e yükseltirken, Fransız ekibi 9 puanda kaldı. Real Madrid, Devler Ligi'nin son haftasında Benfica'ya konuk olacak.

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco’ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları...

İŞTE GECENİN SONUÇLARI:

Inter - Arsenal: 1-3

Bodo/Glimt - Manchester City: 3-1

K.Almaty - Club Brugge: 1-4

Kopenhag - Napoli: 1-1

Olympiakos - Leverkusen: 2-0

Sporting - PSG: 2-1

Tottenham - Dortmund: 2-0

Villarreal - Ajax: 1-2