Arda Güler asist yaptı, Real Madrid Monaco'ya gol yağdırdı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Monaco'yu evinde 6-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye 11'de başlayan Arda Güler, Vinicius Jr'ın attığı golün asistini yapan isim oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
Giriş Tarihi: 21.01.2026 00:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 00:58