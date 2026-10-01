Arda Güler: “Asla ‘Sadece Arda bir şeyler yapsın’ diye bir düşünce yok”

Arda Güler, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maç öncesi konuştu. Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan milli futbolcu Arda Güler, 'Yarın sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Asla, 'Sadece Arda bir şeyler yapsın' diye bir düşünce yok. Hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen bir başkası daha iyi oynuyor. İnşallah yarın da mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz' ifadelerini kullandı. Arda Güler'den Belçika maçı sözleri: 'Güçlü bir reaksiyon göstermek istiyoruz' 'HEPİMİZ BİRBİRİMİZE ÇOK İNANIYORUZ' Üzerinde baskı hissedip hissetmediğine ilişkin konuşan Arda Güler, 'Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve takım arkadaşlarım bana güveniyor, ben de onlara güveniyorum. Hep beraber mücadele ediyoruz. Hepimiz birbirimize çok inanıyoruz' dedi. 'COURTOIS'YA ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM' Thibaut Courtois'nın forma giyemeyecek olmasını değerlendiren milli futbolcu Arda Güler, 'Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem. Çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır' ifadelerini kullandı. 'GALİBİYET SERİMİZE BAŞLAYABİLİRİZ' Son maçlarda alınan sonuçlara da değinen Arda Güler, 'Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip yarın tekrardan birlikte hareket ederek, iyi oynayıp mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz' diye konuştu.