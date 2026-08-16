Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

Schalke, özel maçta İspanya temsilcisi Real Madrid ile kozlarını paylaştı.Schalke'nin ev sahipliğindeki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Schalke'nin ev sahipliğindeki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Real Madrid'de Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı verdi. MBAPPE AĞLARI SARSTI Real Madrid'de Schalke deplasmanında gol perdesini açan isim Kylian Mbappe oldu. Kylian Mbappe'nin 6. dakikadaki golü sonrası Real Madrid üstünlüğü yakaladı. ARDA ASİST YAPTI Real Madrid'in 20. dakikada kazandığı köşe vuruşunda topun başına Arda Güler geçti. Arda Güler'in ortasında Dean Huijsen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2 KİLİT PASLA OYNADI Arda Güler, Schalke ile deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında yaptığı asistin yanı sıra 2 kilit pasla ön plana çıktı. Schalke maçının ilk yarısında Arda Güler, 2 ikili mücadele kazandı ve 1 top kaptı. Arda Güler aynı zamanda ilk yarıda 2 sahipsiz top kazandı.