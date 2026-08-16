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Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, özel maçta Schalke ile karşı karşıya geldi. Real Madrid'de Arda Güler'in performansı ön plana çıktı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2026 18:48 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 18:49
Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

Schalke, özel maçta İspanya temsilcisi Real Madrid ile kozlarını paylaştı.Schalke'nin ev sahipliğindeki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

Schalke'nin ev sahipliğindeki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

Real Madrid'de Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı verdi.

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Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

MBAPPE AĞLARI SARSTI

Real Madrid'de Schalke deplasmanında gol perdesini açan isim Kylian Mbappe oldu.

Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

Kylian Mbappe'nin 6. dakikadaki golü sonrası Real Madrid üstünlüğü yakaladı.

Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

ARDA ASİST YAPTI

Real Madrid'in 20. dakikada kazandığı köşe vuruşunda topun başına Arda Güler geçti.

Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

Arda Güler'in ortasında Dean Huijsen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

2 KİLİT PASLA OYNADI

Arda Güler, Schalke ile deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında yaptığı asistin yanı sıra 2 kilit pasla ön plana çıktı.

Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

Schalke maçının ilk yarısında Arda Güler, 2 ikili mücadele kazandı ve 1 top kaptı.

Arda Güler fırtınası! Real Madrid formasıyla şov yaptı

Arda Güler aynı zamanda ilk yarıda 2 sahipsiz top kazandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#JOSE MOURİNHO #ARDA GÜLER #REAL MADRİD #SCHALKE