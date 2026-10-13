Trend Galeri Trend Spor Arda Güler için çarpıcı sözler! 'Real Madrid'in en yeteneklisi!' Mourinho'ya flaş öneri...

Arda Güler için çarpıcı sözler! "Real Madrid'in en yeteneklisi!" Mourinho'ya flaş öneri...

Son dakika haberleri: Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya basınında gündem olmaya devam ediyor. Eski futbolcu Javi Casquero, milli yıldız adına teknik direktör Jose Mourinho'ya flaş bir öneride bulundu. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 19:47 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 19:51
Arda Güler için çarpıcı sözler! Real Madrid’in en yeteneklisi! Mourinho’ya flaş öneri...

İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Roma ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Arda Güler için çarpıcı sözler! Real Madrid’in en yeteneklisi! Mourinho’ya flaş öneri...

Milli yıldız Arda Güler'in mücadelede ilk 11 başlaması beklenirken, genç oyuncunun oynadığı pozisyon sık sık tartışma konusu oluyor. Son olarak eski Getafe oyuncusu Javi Casquero, konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arda Güler için çarpıcı sözler! Real Madrid’in en yeteneklisi! Mourinho’ya flaş öneri...

Casquero, genç futbolcunun merkez orta sahada, Valverde'nin ise sağ kanatta oynaması gerektiğini söyledi.

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Arda Güler için çarpıcı sözler! Real Madrid’in en yeteneklisi! Mourinho’ya flaş öneri...

"MBAPPE İLE BİRLİKTE TAKIMIN EN YETENEKLİSİ"

"Arda, Kylian Mbappe ile birlikte Real Madrid'in en yetenekli oyuncusu. Topu çok kullandığında Madrid'in oyunu da gelişiyor. "

Arda Güler için çarpıcı sözler! Real Madrid’in en yeteneklisi! Mourinho’ya flaş öneri...

"Önceki sezonlarda bir şeylerin eksik olduğunu düşünmüş olabilirdik, ancak gelişiyor ve kendisini geliştiriyor. Orta sahada Real Madrid'e çok şey katabilir."

Arda Güler için çarpıcı sözler! Real Madrid’in en yeteneklisi! Mourinho’ya flaş öneri...

"VALVERDE SAĞ KANATTA F1 ARACI GİBİ"

"Fede Valverde ise Formula 1 arabası gibi. Sağ kanatta, ister bek ister kanat oyuncusu olsun, pistteymiş gibi oynuyor ama orta sahada, Madrid'in merkezinde yoğun trafikteymiş gibi, nereye park edeceğini bilemiyor ve çarpılmaktan korkuyor... "

Arda Güler için çarpıcı sözler! Real Madrid’in en yeteneklisi! Mourinho’ya flaş öneri...

"Üçüncü viteste gidiyor. Ona hızlanma özgürlüğü verildiğinde ise muazzam bir şekilde gelişen bir oyuncu."

Arda Güler için çarpıcı sözler! Real Madrid’in en yeteneklisi! Mourinho’ya flaş öneri...

"MOURINHO ANLAMALI..."

"Ne kadar ısrar etse ve orta saha oyuncusu olduğunu düşünse de hem o hem de Mourinho, Valverde'nin Real Madrid'in sağ kanadında çok daha iyi olduğunu ve Arda Güler'in orta sahada daha iyi olduğunu anlamalı."

Arda Güler için çarpıcı sözler! Real Madrid’in en yeteneklisi! Mourinho’ya flaş öneri...

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon eflatun-beyazlı formayla 8 maçta 1 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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