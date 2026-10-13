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Arda Güler için çarpıcı sözler! 'Real Madrid'in en yeteneklisi!' Mourinho'ya flaş öneri...
Arda Güler için çarpıcı sözler! "Real Madrid'in en yeteneklisi!" Mourinho'ya flaş öneri...
Son dakika haberleri: Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya basınında gündem olmaya devam ediyor. Eski futbolcu Javi Casquero, milli yıldız adına teknik direktör Jose Mourinho'ya flaş bir öneride bulundu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.10.2026 19:47
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 19:51